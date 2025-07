Messina: accesso agli atti per le analisi ambientali a Contesse, la richiesta del consigliere Rinaldo

StrettoWeb

“Ho presentato formale richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge 241/1990, indirizzata a RFI e Italferr, per ottenere copia dei risultati delle analisi su suolo, acqua e aria effettuate nel periodo marzo/aprile 2025 presso il deposito di Contesse/Villaggio UNRRA, dove era stata stoccata precedentemente la terra proveniente dal cantiere della galleria Sciglio, a Nizza di Sicilia”. Lo dichiara il Consigliere comunale di Messina Raffaele Rinaldo, Vicepresidente della III Commissione “Sviluppo Economico e Piano Strategico”, che precisa:

“Da informazioni acquisite, sappiamo che le analisi ambientali effettuate nel periodo marzo/aprile 2025, relative al suolo, all’acqua e all’aria nell’area del deposito, hanno avuto un esito verosimilmente positivo, tanto da aver consentito alla Procura il dissequestro del sito. Tuttavia, proprio quelle analisi, già concluse e depositate, non sono state ancora rese pubbliche. Ritengo dunque doveroso, anche in un’ottica di trasparenza e rassicurazione verso i cittadini del Villaggio UNRRA, mettere a disposizione della comunità i relativi risultati. Allo stesso tempo, sarebbe auspicabile conoscere eventuali dati aggiornati relativi alla terra attualmente stoccata, proveniente dal nuovo cantiere in corso a Giampilieri”, rimarca Rinaldo.

Il consigliere Rinaldo Raffaele ha voluto comunque esprimere riconoscenza verso RFI per l’ascolto e la collaborazione su numerose richieste portate avanti negli scorsi mesi: “desidero ringraziare RFI per la disponibilità dimostrata nel recepire molte delle istanze avanzate, non ultima la realizzazione della nuova bretella di collegamento, la cui apertura è ormai imminente e che permetterà finalmente di evitare il transito dei camion carichi di terra all’interno del Villaggio UNRRA. Un intervento tanto atteso dai residenti e da me più volte sollecitato”. Tuttavia, aggiunge, “proprio per dare continuità a questo clima di collaborazione istituzionale, è fondamentale che vengano forniti al più presto i dati ambientali richiesti, per garantire la massima sicurezza e serenità alla comunità locale”. Il consigliere conclude affermando che continuerà a monitorare da vicino la vicenda: “il diritto dei cittadini ad essere informati su ciò che accade nel proprio territorio non è negoziabile. La trasparenza è la prima forma di rispetto verso le comunità coinvolte”.