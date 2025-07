Messina, a palazzo Weigert la mostra sulla caccia al pescespada

StrettoWeb

Si chiude oggi la mostra fotografica di Giulio Santoro sulla caccia al pescespada, allestita nella canonica della chiesa di San Nicola a Ganzirri nell’ambito di Xiphias, historica rievocazione della tradizionale pesca, tenutasi sabato e domenica scorsi nello scenario lacustre. La suggestiva selezione di immagini, a cura della Delegazione di Messina dell’Accademia Italiana della Cucina, ha offerto una lettura etnoantropologica di questa particolare pesca che il prof. Santoro ha indagato attraverso scatti fotografici che mettono in luce antiche tecniche e pratiche più recenti.

La mostra, curata dal Delegato Aic, Attilio Borda Bossana, sarà ora proposta nell’info point turistico di palazzo Weigert in via Consolato del Mare, offrendo – ha ribadito l’Assessore alle Politiche Culturali e Tradizioni Popolari, Enzo Caruso, – “opportunità per croceristi e cittadinanza di conoscere ed apprezzare una millenaria tradizione della città di Messina“.

Da mercoledì 30 luglio, la mostra sarà visitabile da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle 13, e giovedì, dalle 15 alle 16.45. La mostra, insieme al confronto scientifico, culturale e gastronomico svoltosi sabato nel piazzale della chiesa di San Nicola, ha permesso di approfondire una valenza significativa del territorio peloritano e del mare dello Stretto come la caccia al pescespada.