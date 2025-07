Messina, a Naso il Festival dei Balconi Musicali

StrettoWeb

Sulla scia del successo di pubblico e di critica delle edizioni precedenti, e grazie all’impegno dell’Amministrazione Comunale di Naso, torna anche quest’anno Iapri Fest. L’evento, in programma dal 18 al 20 luglio 2025, è ormai diventato il vero e proprio appuntamento di apertura della stagione estiva nella provincia di Messina, e punta a ritagliarsi un ruolo di rilievo tra le manifestazioni culturali di riferimento per l’intera Sicilia. Questa quarta edizione sarà interamente dedicata alle donne, protagoniste assolute del “Festival dei Balconi Musicali”: tre giorni in cui musica, arte e creatività animeranno uno dei borghi più affascinanti dell’isola. Naso, incastonata tra i Nebrodi e affacciata sulle Isole Eolie, si prepara ad accogliere migliaia di visitatori in un percorso immersivo fatto di talento, tradizione e bellezza condivisa.

Il tema di quest’anno – “Affacciati bedda” – è un invito, ideale e concreto, a lasciarsi conquistare dalla cultura, dalla condivisione e dalla forza espressiva delle donne, autentiche ispiratrici di questa edizione.

Una line-up tutta al femminile con nomi di primo piano della scena musicale italiana: Martina Attili, Jo Squillo, Francamente, Casadilego e Ditonellapiaga. A completare il ricco programma musicale: Le Roi Manouche, Lose Control (Donatella Leone, Federico Miragliotta, Marco Corrao), Cettina Fabio Trio, Route 66, Light Chili, Claudia Franchina, Giorgia Alioto e molti altri.

Un festival tra cultura, arte e sapori, oltre ai concerti, Iapri Fest 2025 offrirà infatti, una proposta culturale a 360 gradi, con l’arte maiolicara nasitana, sculture viventi e numerosi spazi creativi che animeranno il centro storico.

Grande attenzione sarà inoltre riservata alla gastronomia, con la sezione “Iapri Food”: degustazioni, showcooking e laboratori del gusto metteranno in risalto i prodotti tipici siciliani e le eccellenze locali, reinterpretate anche in chiave innovativa. Ma, non mancheranno mercatini dell’artigianato, laboratori per bambini, installazioni artistiche e mostre, per offrire un’esperienza completa, multisensoriale e adatta a tutte le età.

Le parole di sindaco e assessore

“Iapri Fest è l’esempio concreto di come cultura, arte e musica possano diventare strumenti di valorizzazione e promozione del territorio. Iniziative come questa mettono in luce l’identità e le potenzialità di Naso, cuore pulsante dell’area tirrenico-nebroidea e meta sempre più apprezzata dal turismo di qualità. Per tre giorni – commentano all’unisono il Sindaco Gaetano Nanì e l’Assessore al Turismo Rosita Ferrarotto – la nostra città diventerà un palcoscenico a cielo aperto, in cui condividere emozioni e bellezza. Una grande festa, ma anche un’importante occasione di crescita collettiva, il tutto in modo assolutamente gratuito. Vi aspettiamo nel prossimo fine settimana a Naso”.