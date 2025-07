Masella, tantissima partecipazione per la festa dei nonni e dei nipotini

StrettoWeb

Tantissima partecipazione oggi a Masella per la festa dei nonni e dei nipotini. Alle ore 17:30 c è stato il laboratorio d’arte per i bambini e ragazzi presso i locali parrocchiali. Alle ore 18:30 dietro suggerimento del parroco don Giovanni Zampaglione è stato recitato il Rosario ove si è pregato anche per una bambina di 14 anni , Giorgia de Nuccio, scomparsa nella notte tra il 17 e 18 luglio. “Sappiamo che per i genitori sono giorni di angoscia e difficili. Preghiamo per loro e per la loro figlia! Lo stesso Gesù sottolinea il parroco ci invita a chiedere , a cercare e a bussare , e assicura che Dio darà risposta a chi chiede con fede. Questa comunità di Masella prega Iddio e chiede e spera che la loro bimba venga al più presto ritrovata e riabbracci i loro cari”, rimarca don Giovanni.

“Dopo la Santa Messa c’è stato un momento di convivialità con tutti i nonni e i nipotini .I nonni sono una fonte inesauribile di amore, saggezza e storie. Sono un punto di riferimento per i nipoti, offrendo un rifugio sicuro e incondizionato. Amateli e abbracciateli sempre“, conclude don Giovanni Zampaglione nella sua riflessione.