Mario Porto nuovo dirigente della Dierre Basketball

StrettoWeb

La Dierre Basketball ha ufficializzato l’accordo con il nuovo dirigente Mario Porto, storico protagonista del basket cittadino ed italiano. Questo non è un semplice cambio dirigenziale, ma un vero e proprio salto di qualità accordandosi con una figura che ha scritto pagine importanti della pallacanestro, dalla storica Coppa dei Campioni passando per tantissime esperienze in massima serie.

Mario Porto vanta un passato da giocatore di altissimo livello, avendo vestito le maglie di squadre prestigiose come la Cestistica Piero Viola Reggio Calabria, con cui conquistò la prima storica promozione in Serie A della città, la Virtus Bologna, team dove ha esordito in Coppa dei Campioni, il Petrarca Padova e la Dinamo Sassari. La sua esperienza internazionale comprende anche partecipazioni alla Coppa dei Campioni, l’attuale Eurolega, a testimonianza di una carriera di livello assoluto.

Dopo il ritiro, Porto ha costruito con successo la sua carriera dirigenziale. È stato Team Manager della Viola Reggio Calabria in Serie A1, anche durante l’era di Manu Ginobili, ed è reduce da esperienze internazionali in casa Reggio Bic. Questa esperienza pluriennale lo rende oggi una figura di riferimento nel panorama cestistico italiano.

La società, esprime tutta la soddisfazione per questo colpo. Porto ritroverà il Consigliere Corlito ed il Coach Inguaggiato, suoi compagni di viaggio in esperienze d’alto livello a Barcellona Pozzo di Gotto. La stagione si annuncia ricca di aspettative e con Mario Porto la Dierre ha già compiuto il primo, importante passo verso traguardi davvero intriganti.