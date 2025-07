Luzzi-Sambucina, Mondino punta al gradino più alto del podio

StrettoWeb

È partito il conto alla rovescia per la 25ª edizione della Luzzi-Sambucina, Trofeo Silvio Molinaro, in provincia di Cosenza. La prestigiosa gara vedrà ai nastri di partenza il pilota di casa, il luzzese Salvo Mondino, entrato a far parte dell’empireo nazionale dei campioni con i successi raggiunti negli ultimi quattro anni. Di recente è stato incoronato Campione italiano super salita racing start turbo 1.6. Un premio alla carriera che il pilota del team Ac racing technology ha meritato grazie alle sue vittorie inanellate sin dal 2020, anno dell’esordio nel panorama dell’automobilismo nazionale.

Il campione casalingo ha iniziato la stagione 2025 con una novità di rilievo. Quest’anno gareggerà con la Mini Cooper JCW 2.0 Turbo, una vettura completamente nuova, potentissima, tutta da scoprire. Dopo i test pre-stagionali, il primo banco di prova è stato il round di apertura a Vallecamonica, dove Mondino ha chiuso a un passo dalla vetta conquistando il secondo gradino del podio. Un risultato che ha confermato non solo il potenziale della nuova auto ma soprattutto la sua esperienza che lo mette in condizione di gareggiare con qualsiasi mezzo. Circostanza confermata nel secondo appuntamento della stagione, nella leggendaria Trento-Bondone, la cosiddetta “università delle gare in salita”, la più lunga d’Europa. In questa prova il pilota venticinquenne ha dimostrato la sua proverbiale fama, timbrando il cartellino del miglior tempo di gruppo nelle prove del sabato. C’erano quindi tutti i presupposti per salire sul gradino più alto del podio. Ma l’imprevisto era nascosto dietro l’angolo. Un brutto incidente ha chiuso il sipario della gara. Incidente che, nonostante l’entità, non ha compromesso le aspirazioni e la competitività del pilota cosentino. Nel terzo appuntamento della stagione, Coppa Paolino Teodori, disputato ad Ascoli Piceno, Mondino è infatti rientrato nella filosofia della gara, portando a casa un 4º posto. Una gara abbastanza impegnativa, ma fondamentale per ritrovare il feeling dopo l’incidente. Nel fine settimana sarà chiamato a dare il meglio di sé nella gara di casa dove dovrà confermare, qualora ce ne fosse ancora bisogno, le sue doti di velocista.