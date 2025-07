Locri, inaugurata la XIX edizione dell’Aequilibrum Cup | FOTO

StrettoWeb

È partita con un’esplosione di emozioni, musica, canti e balli la XIX edizione dell’Aequilibrum Cup – Trofeo delle Regioni di Beach Volley 2025, la più importante manifestazione giovanile nazionale dedicata al beach volley under 16, organizzata dalla FIPAV – Federazione Italiana Pallavolo. Un grande evento sportivo che ha preso ufficialmente il via sul suggestivo lungomare Zaleuco di Locri, trasformato per l’occasione in una vera e propria arena a cielo aperto.

Un tripudio di colori e vitalità ha accompagnato la sfilata inaugurale delle rappresentative regionali, composte da giovani atleti provenienti da tutta Italia, accolti con entusiasmo da cittadini, turisti e istituzioni. Presenti anche allenatori, familiari e accompagnatori che hanno seguito con passione le delegazioni nella loro trasferta nella Locride.

L’evento, realizzato con il supporto del Comitato Regionale FIPAV Calabria, del Comune di Locri, della Regione Calabria e con il patrocinio del progetto Calabria Straordinaria, si svolge nell’“Arena Beach” appositamente allestita in tempi record nell’area Parco Giochi (lato sud del lungomare), diventata per l’occasione il cuore pulsante dello sport giovanile nazionale.

Durante la cerimonia d’apertura, il sindaco di Locri Giuseppe Fontana ha espresso profonda emozione e orgoglio per l’opportunità di ospitare un evento di tale rilevanza: “Questa manifestazione pone Locri al centro della scena sportiva nazionale – ha dichiarato – e voglio ringraziare tutti coloro che, con grande impegno, hanno reso possibile l’organizzazione dell’Arena Beach, a partire dall’assessore Domenica Bumbaca, ai dipendenti comunali e a tutto lo staff coinvolto“.

Presente anche il presidente regionale FIPAV Carmelo Sestito, che ha evidenziato l’importanza del lavoro di squadra che ha reso possibile un evento di altissimo livello. “Stiamo costruendo un percorso virtuoso – ha affermato – insieme alla Regione Calabria e al brand Calabria Straordinaria, che racconta nel mondo le eccellenze del nostro territorio. È una sinergia che intendiamo rafforzare sempre di più“.

A portare i saluti del presidente nazionale Giuseppe Manfredi e del consiglio federale FIPAV è stato il consigliere Marco Mari, che ha sottolineato: “siamo felici di affidare ancora una volta alla Calabria un evento di portata nazionale. Un riconoscimento alla professionalità e all’impegno del comitato regionale, dei comitati territoriali e delle istituzioni locali, che garantiscono sempre risultati eccellenti“.

Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente regionale del CONI, Tino Scopelliti, che ha confermato

la piena disponibilità a sostenere future iniziative sportive sul territorio.

A concludere la cerimonia, l’intervento dell’assessore regionale al Turismo, Lavoro e Ambiente Giovanni Calabrese, che ha ribadito la volontà della Regione Calabria di investire in eventi che coniughino sport e promozione territoriale: “Locri è una città ricca di storia, arte e cultura. Attraverso eventi come questo, in sinergia con il progetto Calabria Straordinaria, vogliamo far conoscere il volto autentico della nostra regione, puntando sui giovani e sui valori positivi dello sport”.

Si rinnova così la missione della FIPAV Calabria e del presidente Carmelo Sestito: promuovere sempre più il connubio tra sport e turismo, creando occasioni di aggregazione sociale e sviluppo economico. “Crediamo fortemente in questo progetto – ha concluso Sestito – e l’esperienza maturata negli ultimi anni ci spinge a guardare al futuro con impegno e determinazione, per offrire sempre eventi di qualità e di

grande impatto“.