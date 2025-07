Lions Club Palmi: presentato il romanzo “Liberata” di Domenico Dara

StrettoWeb

Una serata carica di emozione e bellezza quella che si è svolta domenica 27 luglio presso il Mondadori Point di Palmi, con la presentazione di Liberata, l’ultimo romanzo di Domenico Dara, autore tra i più apprezzati della narrativa italiana contemporanea. L’evento, promosso dal Lions Club di Palmi in collaborazione con Mondadori Point, Comune di Palmi, Kiwanis Club di Palmi, Calabria Condivisa e Festival Nazionale di Diritto e Letteratura, ha rappresentato un appuntamento culturale di grande spessore, capace di coinvolgere un pubblico numeroso e partecipe.

A dialogare con l’autore sono stati Antonio Papalia, presidente del Lions Club Palmi, e Antonio Salvati, ideatore del Festival Nazionale di Diritto e Letteratura. Il confronto ha toccato temi profondi legati al romanzo, ma anche riflessioni più ampie sul valore della memoria, dell’identità e della narrazione.

“Liberata non è solo un romanzo: è un viaggio dentro l’anima, e questa sera ne abbiamo condiviso ogni battito” – ha dichiarato Antonio Papalia – “Dialogare con Domenico Dara è stato un vero privilegio. È un amico della nostra città, un autore capace di dare voce a ciò che solo in pochi riescono a vedere. Abbiamo creduto fortemente in questo appuntamento, nella convinzione che la cultura sia uno dei modi più belli per servire la comunità“.

Domenico Dara ha conquistato il pubblico con la sua sensibilità, la profondità delle sue parole e la capacità di intrecciare emozione e letteratura in una narrazione autentica e coinvolgente.L’incontro ha confermato il ruolo centrale della cultura nel rafforzare il legame tra cittadini, territorio e bellezza della parola scritta. Il Lions Club Palmi si conferma così promotore attivo di occasioni di crescita culturale e dialogo, riaffermando l’impegno del Club nel “servire” la comunità anche attraverso l’arte e la letteratura.