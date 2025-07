Reggio Calabria, la Leukos pensa in grande: progetti ambiziosi per la scuola calcio. Pronto l’Open Day con la supervisione di una società di Serie A | INFO

StrettoWeb

La Leukos non è più solo una scuola calcio: è un progetto in piena evoluzione che mira a diventare, nel giro di pochi anni, un punto di riferimento per il calcio giovanile lungo tutta la fascia jonica reggina, da Pellaro a Melito. Con una visione chiara e una determinazione crescente, la società sta gettando le basi per una crescita strutturale e tecnica. A guidare questa ambiziosa realtà sono i due co-presidenti, Tonino Foti e Domenico Polimeni, che con passione e impegno quotidiano stanno imprimendo una decisa accelerazione al percorso di sviluppo della Leukos.

“L’obiettivo è crescere sia come struttura sportiva che sul lato calcistico – il messaggio proveniente dagli ideatori –. Vogliamo diventare, nel giro di un paio di anni, la società di riferimento per i giovani di tutta la fascia jonica. Grazie anche all’appoggio dell’amministrazione comunale di Motta San Giovanni, ci sono tanti bei progetti nel cassetto e la volontà di realizzarli al più presto”.

Open Day il 28 luglio: scouting e formazione con il Genoa Academy

Un tassello fondamentale di questo percorso sarà l’Open Day in programma il 28 luglio al Campo Sportivo “Pepé Nocera” di Lazzaro. La giornata sarà dedicata a bambini e ragazzi che vogliono avvicinarsi al mondo Leukos e mettersi in gioco attraverso prove di base e attività agonistiche. A rendere l’evento ancora più prestigioso sarà la partecipazione dei collaboratori del Genoa Academy, partner strategico della società reggina. Grazie a questa collaborazione, ormai consolidata da anni, lo staff rossoblù segue il lavoro della scuola calcio durante tutto l’anno, organizzando periodicamente raduni e sessioni di osservazione per individuare giovani talenti. “Tre o quattro volte l’anno vengono a visionare i ragazzi, partecipano al nostro lavoro quotidiano e rappresentano un’opportunità concreta”, affermano gli ideatori.

Uno staff giovane, qualificato e ambizioso, strutture ambiziose e buoni risultati

A sostenere il progetto sul campo è uno staff tecnico tra i più giovani e preparati della zona. La maggior parte degli allenatori è laureata in Scienze Motorie e in possesso di patentini Uefa, garanzia di qualità e di un approccio metodologico moderno alla formazione calcistica. Da questa stagione, inoltre, la Leukos può contare su un innesto di grande esperienza: Mimmo Zampaglione, giocatore che in Calabria non ha bisogno di presentazioni e che ha scelto di mettere le sue competenze al servizio dei ragazzi, arricchendo ulteriormente il livello tecnico della scuola calcio.

La visione dei co-presidenti Foti e Polimeni non si limita al rettangolo di gioco. La Leukos sta infatti lavorando, insieme all’amministrazione comunale di Motta San Giovanni, per la creazione di strutture moderne e funzionali: un nuovo campo sportivo e una palestra dedicata ai più piccoli sono tra i progetti prioritari.

I primi frutti del lavoro si vedono già. Nell’ultima stagione, la selezione “Giovanissimi” ha conquistato il primo posto nel proprio girone, arrendendosi solo in semifinale provinciale. Un risultato che testimonia la bontà del progetto Leukos e lascia ben sperare per il futuro.

