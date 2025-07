Da Lamezia Terme al Mugello: due calabresi e un’emozione targata Porsche

StrettoWeb

Due affermati professionisti lametini dei loro settori, con la passione vivida per le belle auto stradali e per il motorsport a quattro ruote. L’esperto driver Massimiliano Montagnese corre in auto già da varie stagioni ed ha conquistato nel 2021 la Silver Cup, ambito Trofeo riservato ai piloti della prestigiosa Porsche Carrera Cup Italia, conquistando inoltre negli anni vari successi e podi di classe, sempre con le potenti coupé della casa tedesca.

Nell’ultimo week end del Campionato Italiano Gran Turismo, la serie automobilistica più in crescita in Italia, Montagnese ha rimontato dalla undicesima posizione di partenza alla quarta piazza finale, perlopiù in condizioni miste di asfalto bagnato ed asciutto, quelle col più alto tasso di difficoltà assoluta. Il medico lametino aveva precedentemente corso anche nella Sprint Cup, sul circuito di Le Mans, sempre con la Porsche 911 R gestita dalla PS Performance. Nello stesso week end di luglio e sulla stesso autodromo del Mugello, Valentino Pileggi ha invece debuttato su un’auto da corsa in una pista fra le più belle ed impegnative al mondo e teatro anche di gran premi di F1, centrando un eccellente quinto posto assoluto nella nutrita schiera di piloti al via con la Taycan Turbo GT, potentissima sedan completamente elettrica che può arrivare ad erogare fino 1108 cv.

Un esordio eccezionale per un esordiente come il giovane professionista lametino, che adesso pregusta già il replay di questa sua avvincente esperienza nel campionato Porsche Taycan Rush 2025, questo il nome della serie, di scena sulla celebre quanto impegnativa pista di Imola per il round del 27/28 settembre.