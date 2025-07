L’Agorà, i moti di Reggio del 1970: “promesse, illusioni e delusioni” | VIDEO

StrettoWeb

Continua la programmazione in remoto del Circolo Culturale “L’Agorà” con un nuovo incontro che dà inizio ad una serie di appuntamenti relativi ai “fatti del ‘70”. A far data dal 2000, in occasione del trentennale della Rivolta di Reggio, il sodalizio culturale reggino si è reso promotore di diversi momenti di riflessione su tale periodo storico, proponendo un ciclo di incontri aventi come tema “Reggio 1970-2000: trent’anni dopo” ed in quella occasione scaturì l’idea del museo della Rivolta, successivamente altri incontri sono stati organizzati dal Circolo Culturale “L’Agorà”.

La nuova conversazione ha trattato il tema avente come titolo “1970-2025: a 55 anni dai Fatti di Reggio, tra promesse, illusioni… delusioni”. Nel corso della nuova conversazione, organizzata dal sodalizio culturale reggino, si è registrata la presenza del sindacalista Enzo Rogolino.

I moti di Reggio Calabria del 1970

I fatti di Reggio del 1970 furono determinati da una serie di concause e da un mix di profonda delusione accompagnata dall’illusione di poter quantomeno cambiare il corso degli eventi negativi insistenti sulla città di Reggio Calabria.

Per anni la provincia di Reggio Calabria e la città registravano disattenzioni, declassamenti e desertificazione sia a livello industriale che infrastrutturale. Ciò, nel tempo, provocò una profonda lacerazione e un malessere accompagnato da sfiducia verso le istituzioni nazionali. La scintilla che provocò una imprevista e sottovalutata reazione dei reggini fu il trasferimento del capoluogo da Reggio a Catanzaro. Per otto lunghi mesi la città fu messa a ferro e fuoco. Edifici pubblici incendiati, strade ferroviarie, autostrade, strade comunali e provinciali furono ostruiti con barricate costituite con ogni masserizia. Una rivolta di popolo che durò ben oltre gli otto mesi, prolungandosi, seppur a fasi alterne, per altri tre anni.

Oltre dieci morti provocati da eventi diretti e indiretti, centinaia di feriti e migliaia tra arrestati e denunciati. Alla fine la Rivolta fu sedata con l’intervento dell’Esercito con i carri armati, entrati in città, tenuto conto che gli oltre trentamila tra poliziotti, carabinieri, forestali, guardia di finanza non riuscirono a frenare l’impeto della popolazione.

La Rivolta fu un grido di dolore e di protesta contro tutte le istituzioni e contro quei partiti che non seppero comprendere le vere ragioni del popolo. La gente interpretò i silenzi, le promesse non mantenute e reiterate più volte, come un disinteresse verso un popolo che aveva sempre mantenuto un rapporto di grande rispetto e considerazione verso le istituzioni e verso i vari governi succedutisi nel tempo. Insomma un popolo colpito nel proprio orgoglio e nella propria dignità.

La Rivolta, inizialmente piena di aspettative, lentamente si esaurì lasciando aperte profonde ferite e risvegliando sentimenti di delusione comparati a distorte illusioni. Tra queste, non fu l’unica, sia durante l’arco di tempo dei Fatti del ’70, che dopo la rivolta, per giungere ai giorni nostri tra spoliazioni ed altre promesse, si ricordano le promesse del presidente Colombo, datate 16 ottobre, dove in quell’occasione ebbe a sottolineare che la designazione di Catanzaro a sede del Consiglio regionale non precludeva soluzioni definitive. Il 26 novembre si ha la notizia che il quinto centro siderurgico sarà installato in Calabria.

Le zone indicate sono solo due: la piana di Lamezia Terme e la piana di Gioia Tauro, la prima in provincia di Catanzaro e la seconda in quella di Reggio. Chiaro, dunque, che questa scelta avrebbe condizionato quella della sede del capoluogo regionale. Il 12 febbraio 1971 il presidente del Consiglio Colombo pone fine ai tentennamenti dell’esecutivo e rende pubblica la decisione definitiva, che passerà alla storia con il nome di “Pacchetto Colombo”. Una soluzione che prevede Catanzaro quale sede della Giunta regionale con il capoluogo, e Reggio quale sede dell’Assemblea, la facoltà di tenere riunioni negli altri due capoluoghi di provincia. Resta confermata l’assegnazione dell’Università a Cosenza.

Il “Pacchetto Colombo” riserverà solamente illusioni di industrializzazione e sviluppo. Il quinto centro siderurgico non sarà mai costruito. Inoltre si creerà un distacco tra cittadinanza e rappresentanza politica e istituzionale, ancora presente, dovuta alla sfiducia e alla rabbia dei reggini nei confronti di tutti i politici e della partitocrazia. Sentimenti tuttora presenti tra la popolazione consapevole di essere stata beffata , comunque, da uno Stato patrigno – conclude Enzo Rogolino.

Tra promesse e illusioni, orfani di un passato che sembrava preludere a sviluppi diversi. Queste alcune delle cifre che sono state oggetto di analisi da parte del gradito ospite del sodalizio culturale reggino, nel corso della conversazione organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà”. L’incontro, organizzato dal sodalizio culturale reggino, sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data da mercoledì 23 luglio.