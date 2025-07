Kart, rientro con podio in classe KZ2 per Rosario Corsaro

StrettoWeb

Ha concluso anzitempo la sua avventura negli slalom con l’Elia ST09, recentemente messa in vendita e portata sul podio nella sfida di Bagnara da Agostino Fallara. Rosario Corsaro vuole così dedicare più tempo alla sua fortissima passione per il motocross, specialità in cui in questi anni si è tolto più di qualche soddisfazione a livello interregionale. Domenica scorsa l’occasione è stata propizia per risalire sul suo kart di taglia KZ2 e riaccendere la sfida con piloti di grande valore, conosciuti fin da piccolo. Al culmine di una accesissima sfida sulla bella pista Racing Kart di Laureana di Borrello, Rosario Corsaro ha azzannato un ottimo secondo posto, mettendosi a sandwich fra due kartisti giovani anche loro e di grande valore ed esperienza.

Il pilota reggino, fondatore di una scuderia omonima nelle scorse settimane, tornerà presto sul kart per continuare a tenersi in allenamento, in attesa di capire gli eventuali sviluppi derivanti dalla messa in vendita dell’Elia ed i nuovi programmi agonistici da affrontare.