Inter, Calhanoglu svela il suo futuro: ora all-in per un grande colpo. E occhio a Pio Esposito…

Tutto risolto con Lautaro Martinez. Resto all’Inter. Hakan Calhanoglu fa chiarezza sul proprio futuro e conferma la propria permanenza in nerazzurro. Il regista turco, al centro di parecchie voci di mercato a causa del forte interesse del Galatasaray nei suoi confronti, era stato fortemente criticato dal capitano dell’Inter dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club. Lautaro non usò alcun filtro: “chi non vuole restare, vada via“.

Calciomercato Inter: affondo su Lookman. E Pio Esposito non si tocca

Sistemata la grana Calhanoglu e salvato anche una parte del budget per sostituirlo, l’Inter può concentrarsi sul grande sogno estivo: Ademola Lookman. L’Atalanta ha risposto picche all’offerta da 40 milioni. L’Inter proverà un leggero rialzo, forte anche dell’accordo con il calciatore. Rifutata la proposta di scambio con Pio Esposito che resta, nei piani nerazzurri, un calciatore da valorizzare per il futuro. Secondo l’agente, l’Inter avrebbe respinto anche offerte da 50 milioni.