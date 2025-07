“Intelligenza Artificiale e nuove progettualità urbane”, importante evento a Reggio Calabria

StrettoWeb

Con un incontro sul tema “Intelligenza Artificiale (AI) e nuove progettualità urbane” che si terrà giovedì 31 luglio presso la Villetta della Biblioteca De Nava di Reggio Calabria alle ore 18,00, l’Associazione Culturale Anasilaos, grazie al suo Centro Studi Architettura, congiuntamente con la stessa Biblioteca, avvia una riflessione sull’Intelligenza Artificiale che applicata all’urbanistica, è uno strumento necessario per comprendere come va vissuta la città. Le smart city – scrive la responsabile di Anassilaos Antonella Postorino -rappresentano un modello urbano innovativo che integra tecnologie avanzate, sostenibilità e connettività per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Queste città intelligenti si basano su infrastrutture digitali e sistemi interconnessi, progettati per ottimizzare l’utilizzo delle risorse, ridurre l’impatto ambientale e offrire servizi efficienti. Così sensori, dati ambientali, simulazioni immersive possono influire sul modo di concepire lo spazio, il paesaggio urbano e la sua sostenibilità.

Questa rivoluzione tecnologica sta ridefinendo le basi del vivere urbano con l’obiettivo di creare ambienti più efficienti, innovativi e a misura di tutti. Quella del 31 luglio è dunque l’occasione per aprire un confronto sulla progettazione urbana e sul modo in cui questa utilizza gli strumenti digitali avanzati, che non riguardano solo la restituzione grafica degli ambienti, bensì le dinamiche sociali, estetiche, etiche e culturali. All’incontro oltre ad Antonella Postorino prenderanno parte l’arch. Roberto Iero e la responsabile della Biblioteca Dott.ssa Daniela Neri. L’incontro affronterà i seguenti temi: Introduzione all’intelligenza artificiale: nascita, tipi ed applicazioni generali, notizie dal mondo, presentazione di alcune applicazioni, esempi applicazioni pratiche.

Al tema dell’I.A. l’Associazione Anassilaos dedicherà ulteriori incontri e approfondimenti ed è lieta di annunciare, in occasione del prossimo Premio Anassilaos (15 novembre). la presenza del Prof. Gianluigi Greco, Ordinario di Informatica e Direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università della Calabria nonché Presidente dell’Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale (AIIA), che fondata nel 1988, con lo scopo di promuovere la ricerca e la diffusione delle tecniche proprie dell’Intelligenza Artificiale si pone l’obiettivo di aumentare la conoscenza dell’Intelligenza Artificiale, incoraggiarne l’insegnamento e promuovere la ricerca teorica e applicata nel campo attraverso seminari, iniziative mirate e sponsorizzazione di eventi, e Prof. Guido Perboli, Ordinario presso il Politecnico di Torino e Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico ENIA (Ente Nazionale per l’Intelligenza Artificiale).