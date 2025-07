Incendio lungo l’A2: rallentamenti tra Morano e Castrovillari in direzione sud

StrettoWeb

Sulla A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’ si registrano rallentamenti in direzione sud (Villa San Giovanni) tra gli svincoli di Morano (187,300) e Castrovillari Frascineto (196,140), a causa di un incendio divampato al di fuori della sede stradale. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

