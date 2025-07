Incendio Ecologia Oggi: incontro azienda-sindacati

StrettoWeb

“Si è svolto ieri presso la sede di Confindustria a Catanzaro un importante incontro tra la Fpcgil Area Vasta Cz-Kr-Vv, la Cgil Area Vasta Cz-Kr-Vv e l’azienda Ecologia Oggi. L’incontro ha avuto come tema centrale la salute e la sicurezza sul lavoro, a seguito dell’incendio verificatosi il 13 luglio scorso nell’impianto di stoccaggio rifiuti di Lamezia Terme. Alla luce dell’accaduto, l’obiettivo dell’incontro è stato quello di analizzare e rafforzare le procedure di sicurezza in atto e garantire un ambiente di lavoro sicuro per tutti i dipendenti e per l’ambiente circostante“. È quanto espresso, attraverso un comunicato stampa, da Giovanna Folino Gallo (Fpcgil Area Vasta Cz-Kr-Vv) e Enzo Scalese (Cgil Area Vasta Cz-Kr-Vv).

“Durante il confronto è emersa l’importanza di una collaborazione efficace tra l’azienda e le organizzazioni sindacali presenti per garantire misure di sicurezza adeguate e tempestive. L’azienda Ecologia Oggi si è impegnata a fornire tutte le informazioni necessarie relative all’accaduto. Inoltre ha manifestato la volontà di lavorare in sinergia con i rappresentanti sindacali per implementare strategie mirate a prevenire il ripetersi di tali situazioni in futuro.

Il dialogo instaurato oggi rappresenta un passo significativo verso la costruzione di un ambiente di lavoro più sicuro nel quale la salute e la sicurezza dei lavoratori siano sempre una priorità“, conclude la nota.