“Il bene comune”, nuovo film di Rocco Papaleo: riprese anche in Calabria

Iniziate le riprese de “Il bene comune“, nuovo film diretto e interpretato da Rocco Papaleo nel quale una guida escursionistica e un gruppo di detenute si cimenteranno in una gita premio al Parco Nazionale del Pollino dalle conseguenze inimmaginabili. Le riprese si svolgeranno per 6 settimane tra Basilicata e Calabria. Il regista e attore lucano torna dietro la macchina da presa per la sua quinta regia, dopo Basilicata Coast to Coast, Una piccola impresa meridionale, Onda su Onda e Scordato, e lo fa nuovamente nella sua terra con un cast composto da Claudia Pandolfi, Teresa Saponangelo, Vanessa Scalera, Andrea Fuorto, Rosanna Sparapano e Livia Ferri.

Scritto dallo stesso Papaleo con Valter Lupo, il film è prodotto da Roberto Sessa per Picomedia, da Rocco Papaleo e Carlo Pontesilli per Less is More Produzioni e da Massimiliano Orfei, Luisa Borella e Davide Novelli per PiperFilm ed è una produzione PiperFilm, Picomedia e Less is More Produzioni.

Alla fotografia Diego Indraccolo, la scenografia è di Sonia Peng, i costumi di Sara Fanelli, il montaggio sarà curato da Mirko Platania e le musiche da Michele Braga. “Il bene comune sarà distribuito nei cinema in Italia e all’estero da PiperFilm.