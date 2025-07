“Una storia chiamata futuro”: gli alunni dell’I.C. Nosside Pythagoras Moscato premiati dai Carabinieri

StrettoWeb

In occasione del 211° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, si è concluso con entusiasmo e partecipazione, il progetto “Una storia chiamata futuro”, che ha visto, tra i protagonisti, gli alunni della scuola secondaria di primo grado Nosside Pythagoras Moscato. L’iniziativa, promossa dal comando provinciale dell’Arma, ha avuto come obiettivo l’approfondimento e la riflessione sui temi proposti dal Calendario Storico 2025 dei Carabinieri, un prezioso strumento culturale che racconta, mediante le lettere scritte, una per ogni mese dell’anno, da un Maresciallo dei Carabinieri al proprio figlio adolescente, i valori di legalità, giustizia e servizio alla collettività.

Gli studenti dell’Istituto Nosside Pythagoras Moscato si sono distinti per l’impegno, la curiosità e la profondità con cui hanno affrontato i contenuti del progetto, realizzando elaborati, riflessioni e disegni che hanno evidenziato una significativa crescita civica e personale.

Durante l’incontro tenutosi nel plesso di Gallina ex Asprea, gli studenti hanno avuto modo di svolgere un ruolo attivo, mostrando, attraverso le domande rivolte ai rappresentanti dell’Arma e alla presentazione degli elaborati realizzati, il loro senso civico e la volontà di approfondire le tematiche relative alla legalità. Questo incontro è stato vissuto dagli alunni come un momento emozionante che ha rafforzato il legame tra scuola, istituzioni e territorio, proiettando i ragazzi verso il futuro con responsabilità ed educazione alla cittadinanza.

Al termine del percorso progettuale, inserito nell’ambito delle celebrazioni della nascita dell’Arma, i Carabinieri hanno conferito agli alunni un attestato di merito per il lavoro svolto, sottolineando l’importanza di educare le nuove generazioni al rispetto delle regole e alla consapevolezza del proprio ruolo nella società.