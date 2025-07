Giornata di sport a Palmi con la 2ª edizione del Beach Rugby: il racconto, i vincitori e tutte le FOTO

StrettoWeb

Si è svolta per il secondo anno consecutivo la tappa nazionale di beach-rugby, alla sesta edizione. Sabato 28 giugno, nella splendida cornice del Geo sito dello Scoglio dell’ulivo, spiaggia della Tonnara di Palmi, l’evento, che si è avvalso del prezioso coordinamento di Giovanni Russo, organizzato dalla società Reggina del C.A.S Rugby in collaborazione con il Comune di Palmi, ha preso il via alle ore 15,30. Le squadre, provenienti da Cosenza, Rende, Reggio Calabria, Messina e Catania si sono affrontate in partite con la formula del tutti contro tutti: ogni squadra ha giocato contro le altre quattro, dai risultati ottenuti si è stilata una classifica che ha visto primeggiare “I Maledetti di Catania”, al secondo posto gli “Astromessina”, terzi il “Rugby Cosenza”, quarti i reggini del “C.A.S Reggio” e quinti il “Rugby Rende”.

Responsabile di tappa Aldo Rositano, presidente della società organizzatrice. Alle 18,30, nel Lido “La Lampara” che ha ospitato l’evento, c’è stata la premiazione in presenza dell’assessore allo sport di Palmi Giuseppe Magazzù, che si è prodigato molto per far si che tutto andasse per il meglio; del rappresentante della Federazione Italiana Rugby Gino Donatiello; dei rappresentanti della società Reggina Aldo Rositano (presidente) Leandro Riso (vicepresidente) Guido Castellani e Paolo Stillitano (dirigenti). Arbitri: Giovanni Strazzeri e Angelo Cassisa. La giornata è finita col fatidico terzo tempo organizzato dal Lido. Per l’occasione, tra il pubblico, presente anche la commissione ACES di valutazione per il titolo di “European Town of Sport 2027” alla quale la città di Palmi è candidata.