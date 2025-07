Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento, anche Messina celebra la ricorrenza

StrettoWeb

In occasione della Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento, che si celebra ogni anno il 25 luglio su iniziativa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, il Comune di Messina promuove un pomeriggio di attività, informazione e partecipazione attiva presso la spiaggia di Mortelle, adiacente al Polo Blu – Istituto Marino di Mortelle. La Giornata nasce a seguito della Risoluzione dell’ONU dell’aprile 2021 con l’obiettivo di evidenziare il tragico impatto dell’annegamento in tutto il mondo e promuovere strategie di prevenzione efficaci e salvavita.

“Ogni annegamento è prevenibile. Esistono soluzioni”. È questo il messaggio chiave dell’iniziativa che quest’anno, in Italia, coinvolge tutte le località insignite della Bandiera Blu, impegnate in attività di sensibilizzazione e informazione attraverso incontri istituzionali, dimostrazioni di primo soccorso, buone pratiche per la sicurezza in spiaggia e laboratori rivolti ai più piccoli. “Bandiera Blu: al mare in sicurezza” è infatti lo slogan che accompagnerà le attività anche a Messina, in sinergia con Messina Social City, la Capitaneria di Porto di Messina, la Federazione Italiana Nuoto per Salvamento e la Protezione Civile comunale. Venerdì 25, a partire dalle ore 16.30, la spiaggia di Mortelle ospiterà dimostrazioni pratiche di salvataggio, momenti di sensibilizzazione e la presentazione dell’Ordinanza Balneare, con un focus specifico sulle manovre di soccorso e sulle principali regole di comportamento da adottare per prevenire situazioni di pericolo in mare.



L’iniziativa si propone come un’occasione per vivere il litorale in modo consapevole, responsabile e condiviso, trasformando lo spazio pubblico in luogo di educazione, crescita civica e inclusione. Il programma prevede anche laboratori didattici, attività ludico-ricreative per bambini e famiglie e oltre dieci discipline sportive, tra cui: beach volley, beach soccer, beach handball, vela, basket, flag football, bocce, calcio balilla, arti marziali, yoga, danza, pesca. Lo sport sarà protagonista come veicolo di promozione di sani valori educativi, partecipazione attiva e uso positivo del tempo libero.

Le parole di Basile e Caminiti

“Vivere il mare in sicurezza significa anche conoscerlo, rispettarlo, saperlo affrontare” – dichiara il Sindaco Federico Basile. “Questo evento unisce l’aspetto educativo a quello sociale, rafforzando il legame tra la città e il suo litorale. La collaborazione con gli attori istituzionali è fondamentale per costruire una comunità più consapevole e partecipe”. L’Assessore Francesco Caminiti aggiunge: “la volontà dell’Amministrazione comunale è presidiare e valorizzare tutti i litorali cittadini. Dopo le iniziative sulla Riviera Ionica, come quelle a Santa Margherita, oggi siamo sulla Riviera Tirrenica, a Mortelle, con un appuntamento che guarda al mare come spazio condiviso e vissuto da tutta la comunità. Una presenza concreta e diffusa sul territorio”. L’evento rientra nel più ampio programma del progetto Bandiera Blu, volto alla valorizzazione del litorale messinese attraverso azioni concrete, inclusive e sostenibili.