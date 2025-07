Giardini Naxos, il film “Il robot selvaggio” si aggiudica il Festival del Film per Ragazzi

StrettoWeb

È “Il robot selvaggio” di Chris Sanders ad aggiudicarsi il Premio come miglior film della 30esima edizione del Festival del Film per Ragazzi di Giardini Naxos. Con la serata delle premiazioni si è chiusa una settimana intensa di proiezioni che ha visto una grande partecipazione di pubblico per questo evento che, come di consueto, è stato ospitato nella storica sede dell’Oratorio Don Bosco. Gli appuntamenti del Festival sono stati presentati da Padre Gianluca Monte, parroco della Parrocchia San Pancrazio Vescovo di Giardini Naxos e dal direttore artistico Ignazio Vasta.

Nel corso della serata finale è stato anche assegnato il Premio speciale alla memoria di Padre Cingari, al film che meglio sostiene e rappresenta i valori di pace e convivenza, andato a “L’ultima volta che siamo stati bambini” di Claudio Bisio, che ha inviato un messaggio di ringraziamento per il riconoscimento ricevuto.

Infine, il Premio Naxos Cavalluccio Marino è andato al Centro Psicoeducativo della Parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Trappitello, per l’opera a favore dei disabili e a Massimo Caminiti, Presidente nazionale del CINIT- Cineforum Italiano. Per quest’ultimo, si legge nella motivazione “per la preziosa e amichevole collaborazione al Festival con interessanti ed educative proposte di cortometraggi di autori africani, inseriti nella sezione Bambine e bambini oltre il Mediterraneo”.

Le statuine che raffigurano il Premio Naxos Cavalluccio Marino sono realizzate dallo scultore Turi Azzolina.

La manifestazione è organizzata dal Centro Solidarietà P.O.R.To, in collaborazione con la Parrocchia San Pancrazio Vescovo di Giardini Naxos guidata da Padre Gianluca Monte, con l’Associazione La Famiglia/ Consultorio familiare, con la Polisportiva PORTO – Don Bosco, la PRO LOCO di Giardini Naxos, il Centro Studi Cinematografici, del Comune di Giardini Naxos, del Coordinamento dei Festival del Cinema in Sicilia e il Cinecircolo S. Quasimodo. Il catalogo del Festival è realizzato da Mariolina Gamba.