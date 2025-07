Giardini Naxos, al via la 30ª edizione del Festival del Film per Ragazzi

StrettoWeb

Al via la 30esima edizione del Festival del Film per Ragazzi di Giardini Naxos, in programma dal 21 al 27 luglio. L’evento, come di consueto è ospitato nella storica sede dell’Oratorio Don Bosco. Gli appuntamenti del Festival saranno presentati da Padre Gianluca Monte, parroco della Parrocchia San Pancrazio Vescovo di Giardini Naxos e dal direttore artistico Ignazio Vasta.

“Gratitudine per questi trent’anni”

Un traguardo particolarmente importante che, Padre Gianluca Monte, commenta così: “non posso che esprimere gratitudine per questi trent’anni. Gratitudine a Mons. Salvatore Cingari, ispiratore del Festival, che ha creduto in questo progetto fino al compimento della sua vita e anche oltre, a Ignazio Vasta, storico e insostituibile Direttore Artistico, ai numerosi volontari, a tutti gli amici, piccoli e grandi, che ogni anno aspettano il Festival del Film per Ragazzi e, con la loro partecipazione attenta e coinvolta, ci incoraggiano a proseguire nel cammino intrapreso. È proprio con sentimenti di gratitudine che ci prepariamo a vivere questa trentesima edizione del Festival del Film per Ragazzi, guardando al passato con riconoscenza e impegnandoci nel presente con fedeltà”.

Ignazio Vasta aggiunge: “Trent’anni di Festival. Trenta pagine da sfogliare, con la mente e con il cuore, ricche di significativi eventi nel corso del tempo. Fortemente voluto dal compianto Mons. Salvatore Cingari, programmerà le proiezioni nello storico parterre dell’Oratorio Don Bosco della Parrocchia San Pancrazio con il consueto slogan ‘Gli adulti sono ammessi solo se accompagnati dai ragazzi’. Anche quest’anno il Festival si propone come un’autentica offerta formativa non solo per i ragazzi delle scuole locali, ma pure per i numerosi ospiti che scelgono di trascorrere le vacanze estive nel rinomato comprensorio turistico di Giardini Naxos – Taormina nei giorni dell’evento”.

Programma

La serata inaugurale di lunedì 21 luglio, prevede dalle 20.00 il tesseramento di tutti i partecipanti al Festival e, successivamente, verranno presentati i trailers di tutti i film in concorso e il video Buon compleanno Cinema, in occasione dei 130 anni dalla nascita del Cinema. A seguire, la proiezione del film di animazione Dog Man di Peter Hastings, Usa 2025.

Martedì 22 luglio è in programma l’evento speciale Bambine e bambini oltre il Mediterraneo a cura del CINIT Cineforum Italiano, che prevede la proiezione di tre Cortometraggi di autori africani premiati al Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina di Milano. Presenterà l’evento Massimo Caminiti, Presidente nazionale del Cinit. A seguire proiezione di Mary e lo spirito di mezzanotte di Enzo D’Alò (Italia/Lussemburgo/Olanda/Gran Bretagna/Estonia/Germania/ Lettonia, 2023).

La serata di mercoledì 23 luglio vedrà la presentazione delle attività realizzate dalla Pro Loco di Giardini Naxos e, a seguire, il film “Last Film Show” di Pam Nalin (India/Francia/Usa 2021).

La programmazione di giovedì 24 prevede “Il robot selvaggio di Chris Sanders” (Usa 2024), venerdì 25 sarà la volta de “Il ragazzo e l’airone” di Hayao Miyazaki (Giappone 2023), mentre sabato 26 luglio vedrà la proiezione de “L’ultima volta che siamo stati bambini” di Claudio Bisio (Italia 2023).

L’intensa settimana di Festival si concluderà domenica 27 luglio con le premiazioni al Miglior film in concorso assegnato dalla giuria dei ragazzi e alla memoria di Mons. Salvatore Cingari, al film che meglio sostiene e rappresenta i valori di pace e convivenza. Saranno anche assegnati i Premi Naxos Cavalluccio Marino ad alcune personalità che si sono distinte nella cultura e nel sociale. La serata si concluderà con la proiezione del film fuori concorso, che è un omaggio alla Polisportiva P.O.R.To Don Bosco, dal titolo “La bicicletta di Bartali” di Enrico Paolantonio (Italia/India/Irlanda 2024).

Le statuine che raffigurano il Premio Naxos Cavalluccio Marino sono realizzate dallo scultore Turi Azzolina.

La manifestazione è organizzata dal Centro Solidarietà P.O.R.To, in collaborazione con la Parrocchia San Pancrazio Vescovo di Giardini Naxos guidata da Padre Gianluca Monte, con l’Associazione La Famiglia/ Consultorio familiare, con la collaborazione del Centro Studi Cinematografici, del Comune di Giardini Naxos, del Coordinamento dei Festival del Cinema in Sicilia e il Cinecircolo S. Quasimodo. Il catalogo del Festival è realizzato da Mariolina Gamba.

Eventi

Lunedì 21 luglio – INAUGURAZIONE

ore 20,00 tesseramento – ore 20,30 Trailers film in concorso

ore 21,00 Buon compleanno Cinema!

In occasione dei 130 anni dalla nascita del Cinema.

ore 21,30 Dog Man di Peter Hastings, Usa 2025

Martedì 22 luglio – SERATA CINIT

ore 20,30 Bambine e bambini oltre il Mediterraneo 4.

Cortometraggi a cura del CINIT Cineforum Italiano.

ore 21,30 Mary e lo spirito di mezzanotte di Enzo D’Alò,

Italia/Lussemburgo/Olanda/Gran Bretagna/Estonia/Germania/ Lettonia 2023

Mercoledì 23 luglio

ore 20,30 Presentazione della Pro Loco di Giardini Naxos

ore 21,00 Last Film Show di Pam Nalin,

India/Francia/Usa 2021

Giovedì 24 luglio

ore 20,30 Il robot selvaggio di Chris Sanders, Usa 2024

Venerdì 25 luglio

ore 20,30 Il ragazzo e l’airone di Hayao Miyazaki, Giappone 2023

Sabato 26 luglio

ore 20,30 L’ultima volta che siamo stati bambini di Claudio Bisio, Italia 2023

Domenica 27 luglio – Serata Polisportiva – PREMIAZIONI

20,30 Premiazioni al Miglior film in concorso e alla memoria di Mons. Salvatore Cingari. Premi Cavalluccio Marino

ore 21,30 Film fuori concorso – omaggio alla Polisportiva P.O.R.To Don Bosco – La bicicletta di Bartali di Enrico Paolantonio, Italia/India/Irlanda 2024.