“Gerace Porta del Sole”, presentazione ufficiale degli interventi immateriali del progetto

Il Comune di Gerace è lieto di invitare la cittadinanza, le imprese, le associazioni e tutti gli operatori del territorio alla presentazione ufficiale degli interventi immateriali del progetto “Gerace Porta del Sole”, in programma mercoledì 9 luglio 2025 alle ore 16:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Gerace. Si tratta di un momento pubblico di condivisione e confronto, pensato per raccontare alla comunità gli sviluppi di tre interventi centrali nel percorso di rilancio culturale, sociale ed economico del borgo, finanziati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – M1C3, Intervento 2.1 “Attrattività dei Borghi Storici”, con risorse dell’Unione Europea – NextGenerationEU e del Ministero della Cultura.

Gli interventi che verranno illustrati rappresentano azioni sinergiche e complementari, con l’obiettivo di valorizzare l’identità autentica di Gerace e trasformarla in leva strategica per uno sviluppo sostenibile, innovativo e condiviso:

Artigiani del Borgo – a cura di Serena Franco (Tourlallà)

Un progetto che intende riportare l’artigianato al centro della vita del borgo, stimolando la trasmissione intergenerazionale dei saperi, la rigenerazione delle competenze manuali e l’avvio di nuove forme di imprenditoria legate ai mestieri d’arte. Un laboratorio a cielo aperto dove tradizione e creatività diventano strumenti di crescita culturale e occupazionale.

Best Artist in Gerace – a cura di Damiano Aliprandi (Paratissima)

Una residenza d’artista diffusa e accessibile che vedrà coinvolti creativi italiani e internazionali, chiamati a dialogare con la storia, l’architettura e la memoria di Gerace attraverso installazioni, performance e produzioni artistiche contemporanee. L’arte come strumento di rigenerazione simbolica e attrattività culturale.

Marketing di Comunità – a cura di Roberto Quatraccioni (Tatix)

Un piano integrato di comunicazione territoriale che intende rafforzare il senso di appartenenza e coinvolgere attivamente cittadini, imprese, associazioni e istituzioni. L’intervento prevede la costruzione partecipata di un catalogo di esperienze autentiche e l’affermazione del brand turistico “Gerace Sogno Normanno”, attraverso azioni di storytelling, empowerment locale e promozione turistica strategica.

“Gerace Porta del Sole” non è solo un progetto: è una visione collettiva che mette al centro le persone, la bellezza dei luoghi e la capacità di generare futuro a partire dalle radici. Un nuovo passo verso un borgo vivo, attrattivo e resiliente, dove cultura, talento e comunità si intrecciano per scrivere una nuova narrazione del territorio.