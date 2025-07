Gaza chiama, Riace risponde: l’evento dal 18 al 27 luglio | INFO

StrettoWeb

In un tempo segnato da tragedie globali, guerre e disuguaglianze, Riace torna a essere un punto di riferimento per chi crede nella giustizia sociale, nella solidarietà tra i popoli e nell’accoglienza come risposta concreta alle crisi del nostro tempo. Dal 18 al 21 luglio 2025, il borgo calabrese ospiterà una delegazione di parlamentari europei del gruppo The Left, insieme a rappresentanti politici e sociali italiani ed europei. Guidati da Mimmo Lucano, attraverseranno i luoghi simbolo delle migrazioni nel Sud Italia: la baraccopoli di San Ferdinando, i luoghi degli sbarchi e dei naufragi, fino alla vita quotidiana del villaggio globale di Riace.

Parteciperanno:

Ilaria Salis, parlamentare europea – The Left

Arash Saeidi, parlamentare europeo – The Left

Pasquale Tridico, parlamentare europeo – The Left

Giorgio Marasà, responsabile esteri Sinistra Italina

Prof. Fulvio Vassallo Paleologo, associazione ADIF

Luisa Morgantini, AssopacePalestina già Vice Presidente del Parlamento Europeo

Francesco Ressico Ciclofficina Sankara

Un’occasione per osservare, ascoltare e costruire insieme un’alternativa reale alle politiche di respingimento e chiusura che stanno caratterizzando sempre più l’azione dell’Unione Europea.

Una settimana per Gaza: arte, parole e testimonianze

Dal 20 al 27 luglio, la Mediateca di Riace ospiterà una settimana di eventi culturali e testimonianze dedicati alla crisi umanitaria a Gaza. Attraverso immagini, racconti, installazioni e incontri pubblici, verrà raccontata la realtà della popolazione palestinese sotto assedio, dando voce diretta a testimoni e attivisti che operano sul campo.

In un contesto segnato da gravi crimini e violazioni dei diritti umani, troppo spesso ignorati o minimizzati dalla comunicazione mainstream, Riace vuole rompere il silenzio, offrendo uno spazio di verità e di coscienza collettiva.

Un’Europa diversa è possibile

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che, di fronte alle sfide globali – dalle guerre alla crisi climatica, dalla povertà alle migrazioni forzate – non bastano il silenzio o la repressione. È necessario un cambio di paradigma: dalla paura all’accoglienza, dalla chiusura alla solidarietà, dall’impunità alla responsabilità.

Riace rappresenta un modello concreto di questa alternativa: una comunità che ha saputo aprirsi, rigenerarsi, costruire inclusione e dignità. Un esempio che oggi più che mai merita di essere valorizzato e rilanciato a livello europeo.

Il programma di Gaza chiama, Riace risponde

Programma 18 – 21 luglio / Riace

Venerdì 18 luglio

Arrivo dei partecipanti a Riace (transfer da aeroporti di Reggio Calabria o Lamezia)

Sistemazione nelle case del villaggio globale del Borgo di Riace

Cena al villaggio globale in punto di ristorazione nel Borgo

Sabato 19 luglio

10:00 – trasferimento e visita al campo tendopoli di San Ferdinando

11:30 – incontro tra i ragazzi del campo e la ciclofficna Thomas Sankara

Intervento del responsabile del progetto Francesco Ressico.

12:30 – punto stampa (sarà possibile fare interviste)

pranzo in Ristorante lungo il percorso

15:30 – visita al cimitero di Armo, frazione collinare di Reggio Calabria, nel cimitero dei migranti, ed incontro con il sindaco di Reggio Calabria. rientro a Riace e Cena al Bistrot nel Borgo di Riace

Domenica 20 luglio

10:00 – Giornata di walk talk nei luoghi degli sbarchi e dell’accoglienza (Riace Marina e Borgo) con Visita del villaggio globale

13:00 – Pranzo a Riace con i bambini nella mensa sociale del Villaggio Globale di Riace

17:00 – Piazza donna Rosa Dibattito “L’alternativa dell’accoglienza, per un’Europa umana in un mondo in fiamme.”

Introduce:

21:00 – anfiteatro Riace borgo – concerto per “Freedom for GAZA” introdotto da interventi dei parlamentari europei

a seguire Cena in tarda serata al Bistrot del Borgo

21 luglio

Trasferimenti per il rientro