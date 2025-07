Futura, il 10 luglio stage per i giovani 2007-2010

StrettoWeb

Dopo una stagione ricca di emozioni e successi, la Polisportiva Futura è pronta a ripartire con l’entusiasmo di sempre. La prima squadra, reduce da un campionato straordinario che l’ha portata a un passo dalla massima serie, ha dimostrato la crescita costante di un progetto ambizioso. A completare il quadro, la conferma del titolo regionale Under 19 e le numerose soddisfazioni nel settore giovanile hanno confermato l’eccellenza del vivaio gialloblù con tante di ripetute e festanti convocazioni azzurre.

Ora, con lo sguardo rivolto al futuro, la società punta ancora sui giovani, vera carta vincente di questi anni. La passata stagione ha regalato un trionfo nel campionato regionale Under 19, oltre a prestazioni di altissimo livello nell’ottavo di finale scudetto e nello spareggio fra regioni della Coppa Italia di categoria, raggiunto per il secondo anno consecutivo.

Il mese di luglio si apre con un’importante opportunità per i giovani calciatori: lo Stage di allenamento, pensato per chi sogna di indossare la maglia della prima squadra e per rafforzare le formazioni giovanili. L’appuntamento è rivolto alle annate 2007, 2008, 2009 e 2010, un’occasione da non perdere per dimostrare il proprio talento.

Lo Stage Selettivo, ad ingresso libero, si terrà giovedì 11 luglio alle ore 18.00 presso il Palattinà di Lazzaro, casa della Futura. Ad accogliere i giovani atleti ci saranno due protagonisti della prima squadra, Jean Carlos Cividini e Humberto Honorio, insieme a tutto lo staff tecnico della Scuola Calcio.

Per la Futura, investire nei giovani non è solo una scelta, ma una missione. Questo stage rappresenta il primo passo verso una nuova stagione che punta a consolidare i successi e a lanciare nuovi talenti.

Appuntamento quindi al Palattinà, dove l’entusiasmo e la voglia di emergere daranno il via a un nuovo capitolo di questa straordinaria avventura gialloblù.