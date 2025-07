Futsal, la Futura saluta il brasiliano Giò Pedotti

StrettoWeb

Nella prossima stagione, il veterano brasiliano Giò Pedotti, tornato in casa Futura per la terza volta in una carriera straordinaria, non vestirà più i colori giallo-blu. Il suo contributo nella stagione appena conclusa, che ha visto la squadra a un passo dalla Serie A, è stato eccezionale e determinante. Tutta la Futura deve moltissimo al carattere e alla qualità di Giò, un giocatore e un uomo fuori dal comune, che ha lasciato un segno indelebile in campo e nello spogliatoio.

“Quella che abbiamo vissuto è stata una stagione bellissima. Il gruppo era fantastico e, proprio per questo, abbiamo raggiunto i nostri obiettivi- dichiara un emozionato Pedotti. Siamo rimasti sempre uniti, anche nei momenti più difficili, e questa è stata la nostra forza più grande. Il ricordo più bello? Senza dubbio il passaggio del turno in Coppa Italia a Taranto, quella partita incredibile , dove nessuno credeva in noi tranne noi stessi. Abbiamo scritto una pagina indimenticabile.”

“Il messaggio che voglio lasciare alla Futura Futsal è di andare sempre avanti a testa alta. È una società meravigliosa, con un ambiente unico e una tifoseria incredibile. Porterò nel cuore tutto quello che mi avete dato, dalla Serie B alla Serie A2, dove abbiamo condiviso momenti storici. I legami che ho creato qui, in particolare con Nino Mallamaci – con cui ho avuto un rapporto più da amico che da giocatore e presidente – resteranno per sempre. Un grazie speciale a lui e a tutti quelli che mi hanno sostenuto in questo viaggio. Grazie di cuore, ragazzi.”

La Futura ringrazia Giò per la professionalità, la leadership e l’umanità dimostrate in ogni momento, augurandogli il massimo successo per il futuro. Grazie di tutto, campione!