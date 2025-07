Frecce tricolori, The Kolors, Ricchi e Poveri: il cartellone degli eventi dell’estate a Messina

StrettoWeb

E’ stato presentato a Palazzo Zanca il calendario di eventi estivi che caratterizzerà la città di Messina. Tra i momenti più attesi ci sono i concerti dei Ricchi e Poveri, The Kolors, Nino D’Angelo, Roy Paci e lo spettacolo delle Frecce Tricolori prevista il 3 agosto. Arena Capo Peloro, Villa Dante e Giardino Corallo i luoghi pescenti dall’amministrazione per le varie manifestazioni in programma. Da evidenziare che ci sarà, come da tradizione, l’evento della Vara a Ferragosto.

A svelare ogni dettaglio gli assessori che hanno contribuito all’allestimento del cartellone estivo: Massimo Finocchiaro, delegato ai Grandi Eventi; Enzo Caruso alla Cultura, e Liana Cannata alle Politiche Giovanili.