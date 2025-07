Le Frecce Tricolori per la prima volta a Messina, la presentazione a Palazzo Zanca

StrettoWeb

Si terrà giovedì 24 luglio 2025, alle ore 12.00, presso il Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, a Messina, la conferenza stampa di presentazione dell’Air Show 2025, l’evento acrobatico più atteso dell’estate messinese che, per la prima volta, vedrà esibirsi il 3 agosto 2025 tra gli altri la leggendaria Pattuglia Acrobatica Nazionale: le “Frecce Tricolori” dell’Aeronautica Militare. All’incontro con la stampa interverranno il Sindaco di Messina Federico Basile, il Vicesindaco Salvatore Mondello, l’Assessore ai Grandi Eventi Massimo Finocchiaro e l’Assessore alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli. Per l’Aeronautica Militare sarà presente il Colonnello Pilota Stefano Spreafico, Comandante del 41°Stormo e dell’Aeroporto dell’Aeronautica Militare di Sigonella e il Coordinatore AM Capitano Pilota Stefano Capriello. Inoltre, interverranno il Direttore della manifestazione Francesco Moraci e il Presidente dell’Aereo Club dello Stretto Rino Sculco.

Durante la conferenza saranno illustrati il programma dell’evento, i dettagli organizzativi, le misure di sicurezza predisposte e le iniziative collaterali legate a una manifestazione che si preannuncia tra le più spettacolari e partecipate dell’estate 2025. L’Air Show Città di Messina 2025 è organizzato dall’Aero Club dello Stretto con il patrocinio del Comune di Messina e dell’Aeronautica Militare.