Fondazione Messina per la Cultura, presentato il cartellone estivo degli eventi

Nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca si è svolta la presentazione del calendario estivo delle iniziative promosse dalla Fondazione Messina per la Cultura, in sinergia con l’Amministrazione comunale e con la Città Metropolitana di Messina, che ha messo a disposizione il Monte di Pietà per ospitare buona parte degli eventi. All’incontro sono intervenuti: il sindaco Federico Basile; gli assessori alla Cultura, Enzo Caruso, e ai Grandi Eventi, Massimo Finocchiaro; il sovrintendente della Fondazione, Rosario Coppolino, insieme ai componenti del Consiglio di Indirizzo, la vicepresidente Mirella Vinci, il vicepresidente vicario Stello Vadalà e il revisore Giovanni Gallo. Durante la conferenza sono stati illustrati i principali appuntamenti del cartellone estivo, curato dalla Fondazione per valorizzare, attraverso cultura, arte e spettacolo, i luoghi simbolo della Città e il suo patrimonio storico e identitario.

La soddisfazione di Basile

“Dal Monte di Pietà al Parco Aldo Moro, fino alla Chiesa di Santa Maria Alemanna: i nostri luoghi più suggestivi ospiteranno eventi, spettacoli, arte e cultura per valorizzare la storia e l’identità della nostra città. Grazie al cartellone curato dalla Fondazione, vi invitiamo a riscoprire insieme gli angoli simbolo di Messina già da questa sera alle ore 21, al Monte di Pietà con “El Gauche Tognola Tango trio Mediterrango” a cura della Filarmonica Laudamo di Messina”, è quanto afferma il sindaco Federico Basile. Qui tutti gli eventi in calendario: https://fondazionemessinaperlacultura.it/eventi/