Il Festival Lirico dei Teatri di Pietra celebra Morricone | INFO

Atteso e inedito tributo al grande compositore romano, in occasione del quinto anniversario della morte, con la partecipazione speciale del tenore pop liric Lorenzo Licitra. Un vero e proprio must delle estati concepite dal Festival Lirico dei Teatri di Pietra è l’omaggio in musica a Ennio Morricone, appuntamento che si innova e arricchisce con una straordinaria celebrazione del quinto anniversario della morte del compositore.

Il 12 Luglio al Teatro greco di Siracusa e il 2 Agosto al Teatro Antico di Taormina sarà un crescendo di emozioni in un’atmosfera intima e sognante, per un tributo doveroso ad un grandissimo e versatile genio italiano del pentagramma. Il nuovo concerto dedicato al principe del Novecento musicale vedrà la speciale partecipazione di Lorenzo Licitra, voce siciliana dalla eco internazionale. La locandina sarà impreziosita da autentiche novità musicali, interamente ispirate al coté “pop” di Ennio Morricone per un abbraccio corale senza precedenti.

Ricchissimo il programma, affidato alla sontuosità del Coro Lirico Siciliano e dell’Orchestra Filarmonica della Calabria, diretti da Filippo Arlia, e la voce unica del soprano Maria Francesca Mazzara, con le interpretazioni suggestive delle colonne sonore di alcuni film simbolo della storia del cinema come Nuovo Cinema Paradiso, Malèna, La leggenda del pianista sull’oceano, Per un pugno di dollari, Mission, C’era una volta il west, Giù la testa, C’era una volta in America, etc.

Sempre interamente dedicato ad Ennio Morricone è il format concertistico “LOVE MORRICONE – Archi & Voci” che ha registrato, nel corso delle varie edizioni del Festival Lirico dei Teatri di Pietra, continue e costanti acclamazioni di pubblico e di critica. Per la stagione 2025 l’appuntamento musicale dedicato a Morricone si innova e si arricchisce di nuove ed esaltanti pagine di bellezza e di emozioni, in occasione del quinto anniversario della morte, grazie alla versatilità e al talento compositivo di Corrado Neri che ne firma gli arrangiamenti.

Il 3 Agosto nella magnificenza di Morgantina, la “Pompei di Sicilia”, area archeologica tra le più vaste e meglio conservate del Mediterraneo, e ancora: il 9 Agosto nella magica cavea del Teatro greco di Tindari; l’11 Agosto, per la prima volta in assoluto, le elegiache melodie di Morricone risuoneranno a millenovecento metri di altezza, nel cuore delle Madonie, sul monte Mufara che si erge solenne, in un’ampia conca carsica, tra il massiccio di Pizzo Carbonara e Piano Battaglia per una riscoperta e promozione di meravigliosi scenari naturali che diventano golfo mistico a servizio dello spettacolo; il 21 Agosto nella cava onirica del Teatro dell’Efebo di Agrigento; il 22 Agosto accarezzati dal mare profondo di Marina di Modica; il 29 Agosto con la prorompente austerità dorica del Tempio di Hera in Selinunte e il 5 Settembre nel cuore culturale della Città dei due mari, Trapani, grazie alla sinergia con l’Ente Luglio Musicale Trapanese.

Si conferma quindi una programmazione di alto livello per una manifestazione che promette di regalare emozioni uniche in luoghi suggestivi dove, attraverso il sapiente lavoro degli artisti, la leggenda corre verso l’eternità.