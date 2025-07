Family Day Ecoross 2025: valorizzare le persone, rafforzare i legami aziendali

StrettoWeb

Spirito di squadra, condivisione, attenzione verso le persone: sono questi i pilastri su cui si è fondato il secondo Family Day Ecoross, svoltosi il 28 giugno 2025 presso lo stabilimento balneare Zefiro Club. Un evento pensato per andare oltre il contesto lavorativo quotidiano e creare occasioni autentiche di incontro e dialogo tra i diversi livelli dell’organizzazione aziendale.

Proprietà, management, responsabili dei cantieri attivi nei diversi Comuni serviti da Ecoross e le loro famiglie si sono ritrovati per vivere insieme una giornata informale, in un contesto accogliente, sereno e privo di gerarchie. Fin dal loro arrivo, i partecipanti hanno ricevuto un gadget personalizzato e firmato un ticket per l’estrazione finale. L’obiettivo era chiaro: dare valore ai legami umani, alimentare l’ascolto reciproco e promuovere un senso di appartenenza più profondo.

Tra attività ludiche, tuffi in piscina, gonfiabili per i bambini, musica e un vivace karaoke a squadre, l’atmosfera ha favorito il dialogo e la conoscenza tra colleghi di diversi cantieri e territori. Il pomeriggio si è arricchito di momenti simbolici, tra cui la consegna di un regalo personalizzato con il nome a ciascun bambino presente, un gesto semplice ma sentito che ha messo al centro anche le famiglie.

Uno dei momenti più attesi e coinvolgenti è stato il sorteggio a sorpresa di una crociera di sette giorni nel Mediterraneo per due persone, vinta – tra incredulità e commozione – proprio dal papà del bambino che ha pescato il nome. Un gesto dal forte valore simbolico, che ha lasciato il segno: un premio inaspettato che ha rappresentato in modo tangibile la volontà dell’azienda di ringraziare concretamente i propri collaboratori.

Prima del sorteggio, l’Amministratore Unico Walter Pulignano ha preso la parola per ringraziare tutti i presenti: “Giornate come questa servono a costruire relazioni vere. Stare insieme, senza ruoli e formalità, ci aiuta a capirci meglio e a rafforzare quel patto di fiducia che ci lega. È il nostro modo per dire grazie a chi ogni giorno contribuisce alla crescita di Ecoross“.

La giornata si è conclusa con una torta personalizzata per il sessantesimo compleanno del Fondatore di Ecoross Eugenio Pulignano, celebrato in compagnia dell’intero team aziendale, e un DJ set con open bar che ha accompagnato gli ultimi momenti della serata tra brindisi e sorrisi.

Il secondo Family Day Ecoross si conferma così come un strumento concreto di valorizzazione del capitale umano, utile a rafforzare i rapporti interni, promuovere una cultura aziendale coesa e condivisa, e generare senso di orgoglio e appartenenza.