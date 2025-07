Esenzioni Tari: pubblicata la graduatoria a Messina

StrettoWeb

Il Comune di Messina informa che è stata pubblicata la graduatoria definitiva relativa alle esenzioni e riduzioni TARI per l’anno 2025. I cittadini possono consultare la propria posizione in modo semplice e sicuro, accedendo con SPID o Carta d’Identità Elettronica all’indirizzo: https://serviziweb.comune.messina.it/graduatorie.php. Il servizio, realizzato dal Servizio Transizione Digitale dell’Ente, è accessibile da smartphone e computer, nel pieno rispetto delle normative su privacy e accessibilità.

In graduatoria figurano 3.455 nuclei familiari aventi diritto:

Categoria A (ISEE ≤ 9.360 €): 3.303 domande accolte;

3.303 domande accolte; Categoria B (anziani over 70 con invalidità 100 per cento): 152 domande accolte.

Le agevolazioni prevedono:

esenzione totale per i primi 500 in graduatoria

riduzioni del 66 per cento o del 33 per cento per le fasce successive.

“Assicurare risposte tempestive e trasparenti è una priorità per la nostra Amministrazione. Ringrazio gli uffici per l’impegno profuso”, ha dichiarato il Sindaco di Messina, Federico Basile.

“La piattaforma digitale consente ai contribuenti di conoscere in autonomia l’esito della propria domanda, senza doversi recare agli sportelli. Continueremo a investire in strumenti che semplifichino il rapporto tra cittadini e Comune”, ha aggiunto l’Assessore alla Digitalizzazione e ai Tributi, Roberto Cicala.

Gli elenchi degli ammessi e degli esclusi sono disponibili anche in formato cartaceo presso il Dipartimento Servizi alla Persona e alle imprese, sito al Palacultura Antonello, viale Boccetta.