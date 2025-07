Enti locali, servizi digitali e PNRR: il confronto a Palazzo Alvaro | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

La sala conferenze di Palazzo Alvaro, nella mattinata odierna, mercoledì 2 luglio, ha ospitato il convegno “Gli enti locali per i servizi digitali intergenerazionali – Il PNRR per un digitale facile e accessibile a tutti”. Sono stati illustrati i risultati raggiunti nell’ambito della Misura 1.4.2 del PNRR “Miglioramento dell’accessibilità dei servizi pubblici digitali“, dal Comune e della Città Metropolitana di Reggio Calabria, entrambi soggetti sub attuatori sulla base di un accordo con l’Agenzia per l’Italia Digitale – AGID.

Nel corso del convegno, concluso dal Sindaco Giuseppe Falcomatà e moderato dai responsabili dell’Ufficio Stampa della Città Metropolitana, Stefano Perri, e del Comune, Filippo Sorgonà, dopo i saluti istituzionali dell’Assessore alla Transizione al Digitale del Comune di Reggio Calabria Carmelo Romeo e del vice sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Versace, si sono alternati, tra gli altri, Antonio Romano per AGID, Corrado Zoccali e Andrea Rossi per il Dipartimento della Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Quartuccio e Fabio Nicita, rispettivamente RTD del Comune e della Città Metropolitana.

Francesca Paduano

Intervenuta ai microfoni di StrettoWeb, Francesca Paduano, digital product lead di Intellera Consulting, ha dichiarato: “l’accessibilità non è una scelta ma è parte integrante di come progettiamo, rendiamo disponibili i servizi ai cittadini. Tutti devono avere accesso a questi servizi, senza discriminazioni. Le persone con disabilità devono potervi accedere in totale autonomia.

Stiamo andando verso una media dell’età sempre più avanzata. Gli anziani sono in aumento rispetto ai giovani in Italia ed è importante iniziare a formare e rendere facili da comprendere i servizi digitali anche a chi non ha mai utilizzato le tecnologie. Attraverso il PNRR si può migliorare l’offerta formativa per cittadini e personale dell’amministrazione“.