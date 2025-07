Emozioni e divertimento per la festa finale del Circolo Tennis Padel Crucitti

StrettoWeb

Una serata carica di emozioni, sorrisi e gratitudine ha chiuso in bellezza il Torneo Sociale 2024/25 del Circolo Tennis Padel Crucitti. L’evento, che ha visto la partecipazione calorosa dei soci e delle famiglie, è stato reso ancora più speciale dalla presenza e dal sostegno di Martino Moto, sponsor ufficiale della manifestazione e da sempre vicino al cuore pulsante del nostro Circolo. Come da tradizione, il presidente Crucitti, con la passione e l’entusiasmo che da sempre lo contraddistinguono, ha voluto regalare un momento di pura magia a tutti i presenti.

Uno spettacolo pensato per i più piccoli – e non solo – ha intrattenuto e coinvolto il pubblico, sottolineando ancora una volta il valore umano e comunitario che anima il Circolo. Durante il suo sentito intervento, il presidente ha rivolto un caloroso ringraziamento a tutti: dallo staff operativo ai soci, passando per i maestri e tutti coloro che hanno collaborato nel rendere l’anno sociale un successo. Un grazie speciale è andato proprio a Martino Moto, che non solo ha sponsorizzato l’intera premiazione, ma ha voluto suggellare il suo profondo legame – umano e professionale – con il Circolo, partecipando in maniera attiva e appassionata.

Uno dei momenti più intensi della serata è stato senza dubbio quello della premiazione: ogni socio è stato simbolicamente premiato, a dimostrazione che il valore di questa comunità non sta solo nei risultati, ma nella partecipazione, nell’impegno e nel senso di appartenenza. I vincitori del torneo hanno invece ricevuto delle coppe prestigiose, a testimonianza del loro percorso sportivo e della loro dedizione.

Il Circolo Tennis Padel Crucitti si conferma, ancora una volta, un vero e proprio fiore all’occhiello della nostra città: un luogo in cui sport, amicizia e crescita personale si fondono in un’unica, meravigliosa realtà. Un luogo che il presidente Crucitti continua a guidare con amore instancabile, passione genuina e una dedizione che rappresenta un esempio per tutti. Il nostro più grande augurio è quello di continuare su questa strada: di portare avanti i nostri ragazzi, insegnando loro il rispetto, l’impegno e l’amore per lo sport; di sostenerli nel raggiungimento dei loro traguardi e di continuare a costruire insieme una comunità forte, inclusiva e orientata al futuro.

Il Circolo Tennis Padel Crucitti dà dunque appuntamento a settembre, per l’inizio del nuovo anno sociale, con la promessa di nuovi progetti, nuove sfide e, soprattutto, nuove emozioni da condividere insieme.