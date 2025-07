Emergenza incendi nella Piana di Gioia Tauro: aria satura di fumo, il Comune invita a restare in casa

StrettoWeb

“Si informa la cittadinanza che, a causa dei numerosi incendi attivi nei dintorni di Gioia Tauro e dell’intera Piana, l’aria risulta attualmente satura di fumo, con possibili rischi per la salute, in particolare per bambini, anziani e persone con patologie respiratorie”. È questo il post pubblicato su Facebook dal comune di Gioia Tauro che informa i cittadini di non uscire da casa visti i numerosi incendi che rendono l’aria pesante.

Si invita tutta la popolazione a:

• Rimanere in casa il più possibile

• Limitare le uscite solo a reali necessità

• Chiudere porte e finestre per evitare l’ingresso del fumo

• Non svolgere attività fisica all’aperto

• Prestare attenzione a eventuali aggiornamenti da parte delle autorità competenti

Le squadre di emergenza sono al lavoro per contenere e domare i roghi. Vi chiediamo la massima collaborazione per la tutela della salute pubblica. Il Comune continuerà a monitorare la situazione e fornirà aggiornamenti tempestivi.