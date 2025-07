Emergenza idrica, Scilla Unita: “situazione grave, silenzio inaccettabile dall’Amministrazione”

StrettoWeb

“Care Concittadine e Concittadini, con il presente comunicato desideriamo informarvi che il gruppo consiliare SCILLA UNITA ha ufficialmente presentato un’interrogazione alla nuova Amministrazione Comunale in merito alla grave e persistente mancanza di acqua che interessa intere zone della nostra città e delle nostre frazioni. Questa iniziativa si rende necessaria e urgente a fronte dell’aggravarsi della situazione e, soprattutto, della totale assenza di comunicazioni da parte dell’Amministrazione. Né il gruppo consiliare né la cittadinanza hanno ricevuto risposte, aggiornamenti o chiarimenti sulle cause del disservizio o sulle eventuali soluzioni previste, su tempistiche di risoluzione, o semplicemente in merito a cosa stia succedendo“. È quanto dichiarato attraverso un comunicato stampa dal gruppo consiliare Scilla Unita.

“Nonostante le ripetute sollecitazioni da parte nostra a rompere il silenzio, avanzate attraverso i nostri canali social e durante i Consigli Comunali del 13 giugno e del 3 luglio, l’Amministrazione ha evidentemente scelto di non fornire alcuna spiegazione, lasciando cittadini e rappresentanti istituzionali nell’incertezza più totale.

Riteniamo inaccettabile che, di fronte a un problema che compromette la vivibilità, la salute pubblica oltre che la sfera economica della città, non vi sia alcuna volontà di dialogo, di confronto, di trasparenza o una semplice e umana rassicurazione nei confronti dei cittadini esasperati. Per questo abbiamo deciso di procedere con un atto formale, affinché chi amministra si assuma la responsabilità di fornire risposte chiare e concrete. Scilla merita risposte. La sua gente merita risposte. Continueremo a batterci con forza, perché nessuno resti inascoltato. Vi terremo informati sugli sviluppi“, conclude la nota.