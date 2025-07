Emergenza idrica in Calabria, Sorical contro gli allacci abusivi: denunce, controlli e possibilità di regolarizzazione

StrettoWeb

Vista l’emergenza idrica causata della siccità, Sorical ha avviato precise strategie per contrastare il fenomeno degli usi impropri e soprattutto degli allacci abusivi al sistema idrico che, molto spesso, sono tra le principali cause della carenza idrica che si registra in alcune aree della Calabria.

Diverse amministrazioni comunali – su suggerimento di Sorical, specie in ambiti dove l’illegalità è più radicata – hanno emanato regolamenti ad hoc per disciplinare la distribuzione dell’acqua potabile e introdurre sanzioni specifiche contro gli allacci abusivi e gli usi impropri.

L’adozione di sistemi di telegestione e telelettura dei contatori – in corso di implementazione da parte di Sorical – consente di monitorare in tempo reale i flussi d’acqua, individuando anomalie di consumo (picchi ingiustificati o volumi “fantasma”) che spesso sono indice di manomissioni o allacci non registrati.

In sinergia con le forze dell’Ordine sono state messe in campo squadre tecniche dedicate alle verifiche puntuali nel territorio del Crotonese, Lametino, Vibonese e Reggino. Al momento sono decine le denunce presentate con richiesta di risarcimento danni fino a 5.000 euro.

Sorical, per venire incontro a chi è consapevole di essere allacciato alla rete idrica e non è in possesso di un contratto, offre la possibilità regolarizzare la propria posizione. L’iniziativa è rivolta a tutti coloro che usufruiscono del servizio idrico ma non sono titolari di un contratto di fornitura, configurando di fatto un prelievo abusivo di acqua in violazione delle normative vigenti.

Sorical promuove una fase iniziale, della durata di 12 mesi dal subentro nella gestione operativa del SII, che prevede la possibilità di un ravvedimento operoso da parte dei cittadini (utenti di fatto) affinché siano incentivati a regolarizzare la propria posizione mediante una procedura bonaria, che prevede:

La contrattualizzazione dell’utenza;

La disapplicazione delle azioni e sanzioni previste dal regolamento (art 34 Tabella 6), in relazione alle fattispecie non aggravate, trattandosi di una regolarizzazione contrattuale spontanea;

Il pagamento, a partire dal giorno di subentro nella gestione operativa da parte di Sorical e fino alla data di installazione del misuratore, di un consumo stimato sulla base del consumo effettivo prodie rilevato in almeno 6 mesi successivi all’installazione del misuratore, incrementato del 20%.

La campagna è estesa agli amministratori di condomini e alle utenze condominiali. Sul portale web della Sorical è possibile scaricare il modulo e presentare la richiesta. https://www.soricalspa.com/servizi-commerciali/regolarizzazione/