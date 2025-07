Due menzioni speciali per la pittrice reggina Marzia Cotroneo | FOTO

StrettoWeb

Mariagrazia Cotroneo in arte Marzia, è docente di matematica del liceo, nata a Reggio Calabria, vive e lavora a Milano da 25 anni. L’autrice ha sempre avuto uno spiccato senso di osservazione e una particolare creatività. Sin dalla tenera età è stata attratta da: moda, musica, danza, poesia, scrittura e arte in tutte le sue forme, grazie a un ambiente culturale e familiare di enorme sensibilità. Ballerina di danza classica dall’età prescolare, tutt’ora prosegue con il pilates.

La pittura come la scrittura, rientrano tra le attività da sempre praticate, ha inoltre rivestito il ruolo di soprano, in un coro polifonico per diversi anni. Per la prima volta emerge il desiderio di condividere le proprie creazioni artistiche, realizzate ascoltando in sottofondo musica classica o jazz relax, con l’intento di trasmettere un messaggio di speranza, bellezza e di amore universale.

Le opere pittoriche vengono realizzate con tecnica mista: acrilici/acquarelli, o acrilici su tela. Predilige colori vibranti, dando intenzionalmente risalto alla luce, attraverso sovrapposizioni di colori in contrapposizione tra loro e che al contempo risultano armonici. Ama trascorrere il tempo libero nei musei, cucinare per gli amici, ammirare la bellezza del creato e partecipare ai vari e stimolanti eventi della propria città adottiva.

Al primo concorso a cui ha partecipato, ha ricevuto la menzione d’onore al festival dei due mondi di Spoleto 68ma edizione, 2025 per l’opera Speranza e una menzione di onore presso Carini, nello stesso giorno per l’opera Carità, preso la fondazione Costanza.