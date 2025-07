Ritrovarsi dopo 40 anni, l’emozione dei compagni di scuola dell’Istituto “Righi” di Reggio Calabria

StrettoWeb

Si sono ritrovati 40 anni dopo a Reggio Calabria, per una cena speciale presso uno dei ristoranti presenti sul Lungomare, con addosso l’emozione di incontrare di nuovo chi ha condiviso uno dei periodi più belli e spensierati della vita. Quarant’anni dopo: chissà come sono, chissà che fanno, se ci riconosceremo. Ma dopo i primi sorrisi imbarazzati e le domande di circostanza bastano pochi minuti per ritrovare la sintonia e la complicità di quando, 40 anni fa, questa classe frequentava il quinto superiore, per la precisione la Quinta C dell’anno scolastico 1984/1985 presso l’Istituto Tecnico per Geometri “Augusto Rughi” di Reggio Calabria.

Così tra scherzi, battute e risate è trascorsa una bellissima serata. Con una promessa: cercare di rivedersi prima che passino altri quarant’anni, ma nella certezza che in ognuno di loro (Fortunato Barillà, Francesca Catalafimi, Rocco Cundari, Bruno Doldo, Nino Fallanca, Gabriella Giannaccari, Domenico Gattuso, Maria Giovanna Panzera, Eugenio Papisca, Roberto Picone, Benedetta Rinelli, Irene Russo ed Enzo Siclari) è custodito il ricordo e l’importanza delle relazioni costruite durante uno dei periodi più significativi della propria esistenza.