Don Giacomo Panizza riceve il premio “Don Giovanni Iantorno 2025”

Il Premio “Don Giovanni Iantorno 2025”,riconoscimento giunto alla 14ª edizione e dedicato a figure simbolo dell’impegno civile e sociale nel Mezzogiorno, è stato assegnato a Don Giacomo Panizza, fondatore della Comunità Progetto Sud. La cerimonia si è svolta nell’aula consiliare del Comune di Sapri, nell’ambito della rassegna Frontiere Mediterranee. Nato a Brescia ma da decenni attivo in Calabria, Panizza è noto per la sua azione accanto agli ultimi, per aver fondato nel 1976 una comunità che si occupa di disabilità, minori, migranti e tossicodipendenti, e per aver sfidato apertamente la ‘ndrangheta trasferendo nel 2002 la sede della sua opera in un bene confiscato alla criminalità organizzata.

“Questo premio – ha dichiarato il sindaco di Sapri, Antonio Gentile – rappresenta la nostra memoria e la nostra identità. Figure come Don Giovanni Iantorno e Don Giacomo Panizza sono fari per le nuove generazioni“.

Don Panizza, dal canto suo, ha ricordato l’affinità con la figura del sacerdote cui è dedicato il premio: “siamo simili. Ciò che si legge nei Vangeli, lui lo ha messo in pratica. Ha scelto di stare dalla parte di chi aveva bisogno. È bello sapere che una simile testimonianza appartiene alla storia del nostro Sud“.