“Diffida al Comune e invito alla riduzione del canone”: la richiesta di due cittadini di Reggio Calabria

Una nota, un pensiero, una richiesta “per formulare una diffida al Comune per i danni derivanti dalle interruzioni programmate di cui si ha notizia di recente che provocheranno intasamenti nelle tubazioni private con malfunzionamento delle pompe di sollevamento e conseguenti rilevanti spese di riparazione e per richiedere formalmente una riduzione del canone in ragione del 30% data la mancata periodica fruizione dell’utente”. E’ la prima parte di un’email inviata da due lettori, per “segnalarvi che, per quanto riguarda la diffida per danni, all’art. 8 del regolamento, all’ultimo comma riporta testualmente che il Comune pretenda pari risarcimento per danni relativi alla mancata erogazione conseguente alla interruzione se effettuata dall’utente, peraltro con la maggiorazione di interessi del 10% , tipo usura”.

“Per quanto riguarda invece l’interruzione improvvisa o programmata del servizio di erogazione da parte del Comune, ebbene all’art. 66 il Comune riporta che motivo di interruzione normalmente programmata, è causata dalla scarsità di risorsa idrica per magra delle sorgenti. Ebbene non è il caso del Comune di Reggio Calabria, in quanto la diga del Menta ha l’invaso completamente pieno”.