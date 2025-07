Al via il DEAFest 2025: si parte con il concerto di Luisa Corna | INFO

StrettoWeb

Siamo agli sgoccioli ormai. Poche ore ci separano dall’apertura del cartellone di eventi del DEAFest, che dal 24 luglio all’1 novembre ci terrà compagnia con 10 appuntamenti tra concerti, dibattiti e sagre. Si parte con Calanna, comune capofila della manifestazione, che inaugura l’edizione 2025 del Festival delle tradizioni nelle Vallate con il concerto di Luisa Corna, artista eclettica e dallo stile inconfondibile, nota anche per la sua carriera di attrice e conduttrice televisiva, che alle 21:30 del 24 luglio salirà sul palco di Piazza Maria Santissima delle Grazie (Villamesa).

DEAFest 2025: gli eventi a Borgo Croce

Il giorno seguente, venerdì 25, sarà il debutto di Fiumara all’interno del cartellone del DEAFest. Nella caratteristica cornice di Borgo Croce, infatti, sarà la prima assoluta di un comune non della Vallata del Gallico coinvolto nella kermesse. Per l’occasione è stato organizzato anche un dibattito in piazza, alle ore 19, a cui prenderanno parte: Roberto Vizzari, Responsabile Area dello Stretto di Forza Italia, Michele Filocamo, Sindaco di Fiumara, Mariagrazia Chirico, Presidente dell’Associazione Borgo Croce, Domenico Romeo, Sindaco di Calanna, Franco Marra, Sindaco di Sant’Alessio in Aspromonte, Alvin Tripodi, narratore digitale e conduttore tv, Antonio Bilardi, creator digitale, e l’influencer Massimo Bellantoni.

A seguire, il gran concerto di Mimmo Cavallaro, espressione per eccellenza della musica popolare calabrese, tra i principali interpreti e sperimentatori della tradizione musicale tipica della nostra terra.

Nelle settimane successive, sarà la volta di San Roberto, Laganadi, Sant’Alessio in Aspromonte e Mannoli (Santo Stefano in Aspromonte). Seguite il cartellone generale e salvate in agenda tutte le date del DEAFest 2025, un festival all’insegna della sinergia tra territori, a difesa delle aree interne e dei valori del passato, da attualizzare.