Crotone, i giornalisti-attori in scena per beneficenza con “Torna Pitagora?!”

Giornalisti crotonesi di nuovo sul palcoscenico per solidarietà. Giovedì 10 luglio, infatti, nella Villa comunale di viale Regina Margherita, “i giornattori” metteranno in scena la commedia “Torna Pitagora?!”. L’inizio dello spettacolo – patrocinato dal Comune di Crotone, che ha inserito l’appuntamento del cartellone estivo – è previsto per le 21. Il lavoro teatrale nato da un’idea di Giacinto Carvelli, è stato arricchito da spunti e suggerimenti venuti da parte di tutti i protagonisti della commedia, la cui regia è stata curata ancora una volta da Rodolfo Calaminici.

Protagonista della divertente e surreale storia è il filosofo e matematico greco, (‘di nuovo’, in dialetto crotonese) a Crotone con famiglia al seguito per rifondare la sua scuola e ottenere un rivincita sui crotonesi, rei di averlo in passato cacciato dalla città. Una missione, quella di Pitagora, “sorvegliata” dal Cielo e dall’Olimpo, che si rivelerà più difficile di quanto previsto. “Pitagora è tornato a Crotone per vedere com’è la situazione,” spiega l’autore Giacinto Carvelli.

“Non gli è andata bene la prima volta e spera di prendersi una sorta di rivincita con i crotonesi e vedere soprattutto se Crotone è migliorata come città rispetto a quando c’è stato lui.” Un dettaglio storico non da poco, come ricorda Carvelli, è che Pitagora fu a suo tempo cacciato da Crotone dai crotonesi stessi. La pièce, tra una improbabile rilettura di alcuni personaggi mitologici della tradizione magnogreca e gag esilaranti, restituisce con il paradosso satireggiante proprio della commedia, uno spaccato della città di Crotone, con incursioni nel passato e nella contemporaneità.

L’assurdo di Ionesco e la comicità di De Filippo, si mischiano in alcune scene e danno vita a dialoghi surreali da non perdere. Lo spettacolo offre momenti di pura comicità, ironici e pungenti, alternati a citazioni cinematografiche, teatrali e musicali. Una commedia che non vuole solo regalare sorrisi, ma anche invitare alla riflessione: ognuno deve fare la sua parte per permettere alla città di Crotone di risolvere i tanti problemi che da tempo la affliggono.

“Questa attività di volontariato è proprio per il sociale, per beneficenza, per cercare di aiutare chi ha bisogno”, ha aggiunto il regista Rodolfo Calaminici. “Quest’anno le prove hanno presentato qualche difficoltà in più perché il gruppo recitante è molto folto, quindi metterli tutti d’accordo è difficile. Poi, sono giornalisti impegnatissimi nella città di Crotone e in provincia, quindi è chiaro che bisogna avere tanta pazienza come abbiamo avuto io e anche loro”. Nonostante le complessità, il regista conclude con una nota di ottimismo: “A noi le sfide piacciono e le superiamo ogni volta.”

È il terzo anno consecutivo che i giornalisti crotonesi si improvvisano attori per solidarietà: nel 2023 hanno portato in scena “È morto il giornalismo. Viva i giornalisti” e nel 2024 “Commedia Kriminale: Santi i gghjiesa e diavuli i casa”, per sostenere alcune associazioni locali impegnate nel sociale. Anche quest’anno, infatti, la finalità della serata è benefica: l’incasso sarà devoluto all’Associazione Nazionale Privi della Vista e Ipovedenti di Crotone, per l’acquisto di tandem, strumenti fondamentali per favorire l’inclusione e la libertà di movimento delle persone non vedenti.

In scena andranno: Gigi Abbramo (Gazzetta del Sud), Francesca Caiazzo (Radio Studio 97), Giacinto Carvelli (Il Quotidiano del Sud), Danila Esposito (Il Crotonese), Laura Leonardi (Gazzetta del Sud), Giovanni Lerose (Il Crotonese), Antonella Marazziti (WeSud), Bruno Palermo, Maria Rosaria Paluccio (Il Crotonese), Aurelia Parente (Video Calabria), Giuseppe Pipita (Il Crotonese), Paolo Polimeni (WeSud), Nadine Solano (My-PersonalTrainer.it), Giusy Regalino (RTI), Danilo Ruberto (CrotoneOk e CalabriaUno TV), Franco Timpano (Il Crotonese), Francesca Travierso (Video Calabria), Francesco Vignis (Comune di Crotone). Audio ed effetti sonori Giuseppe Laratta (VideoCalabria).