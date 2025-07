Il coordinatore della Conferenza nazionale CPO incontra il ministro Roccella

StrettoWeb

Il Presidente CRPO Anna De Gaio, nella veste di coordinatore della Conferenza nazionale delle Presidenti delle Commissioni pari opportunità di Regioni e Province autonome, unitamente alla vicecoordinatore dell’organismo, Maria Rosa Porta, sono state ricevute a Palazzo Chigi a Roma, nella sede del ministero presso gli uffici della Presidenza del Consiglio, dal Ministro della Famiglia, Natalità e Pari Opportunità, Eugenia Roccella.

Durante l’incontro, è stata evidenziata l’importanza del ruolo della Conferenza quale punto di snodo fondamentale per raccordare, nell’ambito delle politiche di parità, le azioni delle Commissioni regionali con il livello istituzionale nazionale.

È stata, inoltre, condivisa la programmazione degli Stati generali 2025, che si terranno in Calabria dopo la pausa estiva, per i quali è stato avviato un primo confronto sui temi da mettere a fuoco in occasione dell’evento.

Al termine dell’incontro, la coordinatrice De Gaio e la vicecoordinatore Porta hanno espresso piena soddisfazione e apprezzamento per le proficue interlocuzioni emerse che contribuiscono a rafforzare e a orientare l’attività alla più ampia e fattiva collaborazione istituzionale.