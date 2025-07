Condera, tutto pronto per la festa in onore di Sant’Elia Profeta: il programma

StrettoWeb

I festeggiamenti in onore di Sant’Elia Profeta, organizzati dalla parrocchia di Condera guidata da don Paolo Ielo, sono iniziati domenica 13 luglio. Sarà una settimana di festa all’insegna del “pellegrinaggio sacro”, come sottolinea lo stesso parroco: “perché Dio lo abita in un modo speciale. Ci abita nella preghiera che diventa rendimento di grazie. L’Eucaristia domenicale porta alla festa tutta la grazia di Gesù Cristo: la sua presenza, il suo amore, il suo sacrificio, il suo farci comunità, il suo stare con noi”.

Il calendario degli eventi civili in onore di Sant’Elia Profeta a Condera

Giovedì 17 Luglio 2025

Ore 20.00: Accensione delle luminarie, la perfezione e l’armonia nei colori, il tutto realizzato con grande competenza e professionalità dalla ditta Vittorio Schiavone, che con un tocco di fantasia realizza giochi di luce fantastici che ci permettono di sperimentare la gioia della festa, attraverso la contemplazione del bello legato ai giorni della festa. Alle 21:30: Spettacolo in piazza con balli caraibici, standard, tango argentino, Social zumba, a cura della scuola di ballo Fairy Dance di Anna Caridi.

Venerdì 18 Luglio 2025

Alle 21.00: Sagra della polpetta. In piazza polpette di vari tipi per tutti i gusti. Un’occasione per gustare insieme i sapori della tradizione calabrese. Alle ore 21.30 serata in piazza a cura del gruppo artistico Blu Sky Cabaret dal titolo: “Due matrimoni e un funerale”, regia Caterina Borrello.

Sabato 19 Luglio 2025

Alle ore 17.00: VI torneo dell’amicizia in ricordo di Giuseppe Cuzzola presso i campetti di padel di Pietrastorta. Alle 18.00: Come anche nei giorni della festa ci si sfidava in vari tornei di carte che allietavano le ore di tanti anziani che facevano coppia per vincere gli sfidanti. Torneo di Briscola nella saletta parrocchiale. Alle ore 21.30: Spettacolo musicale con il gruppo etnico: “I Mattanza in concerto… Origini”.

Domenica 20 Luglio 2025

Solennità di Sant’Elia Profeta: Ore 8.00: botti d’apertura. Ore 8.30: come un tempo la musica annunciava i giorni della festa suonando per le vie e le piazze anche per noi la banda annuncerà la gioia di questi giorni a cura dell’associazione F.lli Taverna con “I giganti di Taurianova”. Alle ore 21.30: Spettacolo in piazza con Manuela Villa, “Con me Tour 2025”. Ore 23.30: Estrazione sorteggio.

Alla fine della serata, alle ore 00.00 circa, per concludere, i tanto attesi fuochi pirotecnici che con un gioco di colori sapranno mostrarci la bellezza di un’arte antica che si tramanda di padre in figlio facendoci cogliere il fascino di effetti di luce, che inneggiano alla gioia e devozione verso il patrono Elia. Luci e fuochi pirotecnici a cura della ditta Schiavone Lights.