Concorso “Italia Nostra”, Premio alla Cultura: 1° posto per la scuola “Falcomatà-Archi”

Grande soddisfazione per la classe IV A della scuola primaria Santa Caterina, appartenente all’Istituto Comprensivo Falcomatà-Archi di Reggio Calabria, classificata prima al Concorso Nazionale di Italia Nostra, ottenendo il Premio Speciale alla Cultura per il video “La Contrada dei Giunchi e il sogno di Bergamina Citrus”. Determinante per la qualità del progetto è stata la validità formativa delle esperienze svolte presso l’Archivio di Stato di Reggio Calabria e presso il Museo del Bergamotto, due tappe fondamentali del percorso di ricerca e scoperta che ha coinvolto attivamente gli alunni.

Ai due enti culturali vanno i più sentiti ringraziamenti per l’accoglienza e il contributo offerto: alla Dirigente dell’Archivio di Stato Angela Pulejo, per aver accompagnato i bambini alla scoperta dei documenti storici legati al territorio, e al Prof. Vittorio Caminiti, Direttore del Museo del Bergamotto, per aver condiviso con i piccoli visitatori la straordinaria storia di questo agrume simbolo della città. Un esempio di scuola che educa alla cittadinanza e alla bellezza. La Dirigente Scolastica Serafina Corrado ha espresso profonda soddisfazione per il traguardo raggiunto: “Questo progetto rappresenta un esempio concreto di scuola viva, che educa al territorio, alla memoria e al senso civico. Un riconoscimento che premia la passione degli alunni e la professionalità del nostro team docente”.

Il Premio Speciale alla Cultura conferito da Italia Nostra testimonia il valore educativo e civico del progetto, e sottolinea quanto la conoscenza delle radici storiche e ambientali possa diventare leva per una formazione completa e partecipata. L’appuntamento è per domani, 19 luglio, alle ore 19:00 all’Arena dello Stretto, per celebrare un risultato che dà lustro alla scuola e all’intera comunità reggina.