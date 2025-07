Concerto di Marracash a Messina, ecco il piano straordinario di Atm | INFO UTILI

StrettoWeb

Il tour di Marracash farà tappa allo stadio Franco Scoglio domani, sabato 5 luglio, alle ore 21. In occasione dello spettacolo musicale, organizzato dal Comune di Messina, ATM attiverà un piano straordinario per agevolare i collegamenti con l’impianto sportivo.

Al fine di consentire agli spettatori di raggiungere in tutta comodità la zona dello stadio, l’Azienda Trasporti predisporrà infatti un servizio speciale, con autobus dedicati che dal viale della Liberta (di fronte agli sbarchi della Caronte&Tourist) raggiungeranno lo stadio San Filippo.

Il piano straordinario prevede anche l’attivazione di navette che faranno la spola dalla Stazione Centrale e dallo Zir verso via Adolfo Celi (ex S.S. 114), in corrispondenza del bivio per lo stadio. Il servizio di bus navetta sarà a disposizione dell’utenza a partire dalle ore 10 fino alle 21, orario di inizio del concerto. Il servizio riprenderà alla fine dell’evento e proseguirà sino al completo deflusso del pubblico.

Biglietto a 4 euro

Il biglietto per l’utilizzo delle navette (andata e ritorno) avrà un costo di 4 euro e si potrà acquistare tramite app ATM MovUp e le altre app collegate (Money go, Drop ticket, Tabnet); presso le rivendite affiliate SIR della provincia di Messina e di Reggio Calabria; tramite tutti i parcometri dislocati in città; presso le emettitrici automatiche attive h24 site a Santa Margherita, Zir, Villa Dante, Cavallotti, Stazione Centrale, Annunziata, Torre Faro (via Circuito presso statua di Padre Pio); nei punti vendita di Atm Spa, agli imbarchi della Caronte&Tourist e alla Stazione centrale.