Il 20 luglio il concerto per i 28 anni dell’Associazione Musicale di Melicucco

28 anni di impegno e di grande passione, dove l’Associazione Musicale di Melicucco, come da tradizione, festeggia l’anniversario della propria formazione musicale e lo fa in grande stile con l’evento importante e sentito dall’intera comunità che si ripete con successo dal luglio del 1997. Si attende, come ogni anno, un numeroso e attento pubblico e tanti ospiti che da tradizione gremiranno la splendida location di Piazza 1° Maggio, che per l’occasione si trasforma in un affascinante teatro all’aperto.

La Concert Band, diretta fin dalla propria fondazione dal M° Maurizio Managò, rappresenta da sempre un’importante realtà della nostra regione, un punto di riferimento per tutte le orchestre di fiati che si sono formate successivamente in questi anni. Per il 28° anniversario i giovani musicisti si regaleranno un concerto che si preannuncia memorabile, in quanto è prevista la presenza di un artista di caratura internazionale, stiamo parlando di Luciano De Luca, Eufonista principale della Banda della Polizia di Stato, considerato uno dei più grandi virtuosi del panorama musicale internazionale.

Il maestro Managò: “I successi ottenuti con questo straordinario gruppo sono il frutto del lavoro serio e intenso che svolgiamo tutti insieme e questo fa onore a tutta la nostra cittadina ma anche alla nostra contraddittoria terra”. Anche il presidente dell’Associazione Musicale di Melicucco, dott. Domenico Scerra ha ribadito l’impegno e la passione che caratterizza e accomuna tutti i membri della stessa, ormai diventata un modello di riferimento italiano per tanti giovani che vogliono intraprendere un percorso formativo musicale di alta qualità.

Il concerto, oltre che dal maestro Managò, sarà diretto dal Michele Napoli, giovane professionista, cresciuto proprio all’interno dei laboratori musicali tenuti da sempre dall’Associazione.