Comitato di Quartiere di Ravagnese, S. Elia e Saracinello: idrico, strade e non solo, il rapporto del primo anno di attività

“Eravamo pienamente consapevoli delle difficoltà insite nel tentativo di affrontare, anche solo parzialmente, le annose criticità che da lungo tempo affliggono il nostro territorio. A circa dieci mesi dalla costituzione del Comitato di Quartiere, e in prossimità della pausa estiva, riteniamo opportuno stilare un rendiconto delle attività intraprese e degli esiti finora conseguiti”. Comincia così la nota del Comitato di Quartiere di Ravagnese, S. Elia e Saracinello, che stila un resoconto del primo anno di attività.

Impianto di depurazione

“Seguiamo con scrupolo e costanza l’evoluzione dell’iter che dovrebbe – ci si augura – condurre all’opera di adeguamento e rifunzionalizzazione dell’impianto di depurazione. Purtroppo, al momento, tutto appare ancora in uno stato di stallo. Non è stata ancora resa nota una data di inizio lavori, e il Commissario straordinario alla depurazione ci ha comunicato che si è ancora nella fase di individuazione della fonte di finanziamento. Al momento, le priorità sono rappresentate dagli impianti di Gallico e Concessa, mentre la questione di Ravagnese sarà esaminata in una fase successiva. Tuttavia, l’impianto di Ravagnese riveste un ruolo di assoluta centralità per la città di Reggio Calabria, sia sotto il profilo funzionale, sia in termini di immagine urbana, trovandosi in prossimità di un nodo strategico quale l’Aeroporto dello Stretto “Tito Minniti”.

I viaggiatori in arrivo, purtroppo, non sono accolti dalla fragranza marina, bensì da esalazioni nauseabonde. A questo aspetto si aggiunge, con priorità assoluta, il grave disagio sanitario patito da numerose famiglie residenti nelle immediate adiacenze dell’impianto, le cui condizioni abitative risultano fortemente compromesse. Si tratta, a tutti gli effetti, di un’emergenza di natura sanitaria ed ambientale. Il Comitato di Quartiere mantiene, da oltre sei mesi, un’interlocuzione costante con il Commissario alla depurazione, con il quale si confronta su base mensile per ricevere aggiornamenti e sollecitare interventi risolutivi”.

Centro civico

“Proseguono i lavori di ammodernamento e recupero funzionale dell’edificio un tempo sede della circoscrizione di Ravagnese. Il Comitato segue con attenzione diverse problematiche inerenti tale complesso:

Umidità di risalita: risulta completata, per quanto ci è dato sapere, la fase di isolamento contro l’umidità ascendente che provocava gravi infiltrazioni e compromissioni strutturali. Al di sotto dell’edificio scorre una vena d’acqua canalizzata in un pozzo sito nell’area esterna. Da tale pozzo, l’acqua fuoriesce regolarmente, originando una pozza stagnante da oltre un anno. Il fenomeno costituisce una situazione di emergenza sanitaria.

Messa a norma degli impianti elettrico e antincendio: si auspica che tali adeguamenti possano consentire la riapertura dell’auditorium, struttura essenziale per il quartiere, privo di altri spazi idonei ad ospitare eventi, incontri e manifestazioni di carattere culturale e sociale.

Biblioteca comunale: ancora oggi chiusa a causa dell’assenza di personale dedicato.

Pulizia e decoro: si richiede la rimozione delle erbacce e la chiusura del flusso verso il pozzo sopracitato, che, non potendo smaltire adeguatamente l’acqua in eccesso, genera zone stagnanti e malsane.

Manutenzione delle facciate e aree verdi: è necessaria un’azione di riqualificazione architettonica ed ambientale.

Videosorveglianza: si propone l’installazione di un sistema di monitoraggio per scoraggiare atti vandalici ai danni del centro civico, delle scuole adiacenti e per contrastare l’abbandono illecito di rifiuti nelle aree limitrofe.

Impianto di illuminazione esterna: risulta oggi non funzionante a causa del danneggiamento dei lampioni. Si richiede il ripristino integrale dell’illuminazione pubblica per motivi di sicurezza e decoro”.

Terreno comunale

“Alle spalle del Centro Civico si estende un’area di circa 1.600 metri quadrati, di proprietà del Comune di Reggio Calabria, attualmente in stato di totale abbandono e sopraffatta dalla vegetazione spontanea. Per tale lotto il Comitato ha formalmente richiesto un intervento di riqualificazione, con l’obiettivo di adibirlo a piazza pubblica o a centro polifunzionale, spazi di aggregazione dei quali il territorio di Ravagnese è totalmente sprovvisto. A oggi, tuttavia, non abbiamo ricevuto alcun riscontro da parte dell’Amministrazione Comunale”.

Palestra FIPAV

“I lavori di realizzazione risultano pressoché ultimati. È noto che da tempo è in programma il completamento della struttura attraverso la posa della pavimentazione sportiva e la sistemazione delle aree verdi circostanti. Le ripetute azioni vandaliche che hanno colpito l’edificio negli anni passati dimostrano quanto sia vulnerabile una struttura incompleta e, soprattutto, non utilizzata. Nel mese di febbraio si è provveduto al collegamento alla rete fognaria e alla pulizia dalle sterpaglie. Tuttavia, da allora, non si è registrato alcun progresso e la vegetazione è nuovamente proliferata. In alcune dichiarazioni rilasciate lo scorso inverno, il consigliere delegato allo sport aveva annunciato la probabile consegna dell’impianto entro il mese di settembre, in tempo per l’inizio dei prossimi campionati di volley. Il Comitato attende con urgenza riscontri ufficiali e date certe”.

Pulizia e manutenzione

“Nel mese di maggio si sono eseguiti alcuni interventi di manutenzione lungo via Ravagnese – salita Aeroporto, sino all’ingresso dell’aeroscalo. Tuttavia, permane l’assoluta necessità di un’azione tempestiva lungo via Valentino, arteria vitale per il quartiere, sede del Centro Civico, della Scuola dell’Infanzia “Scagliola”, della Scuola Primaria “Sant’Elia” e della Palestra Comunale. La presenza incontrollata di erbacce sta deteriorando i marciapiedi, rendendo difficoltoso e pericoloso il transito, specialmente per bambini e genitori diretti agli istituti scolastici. Inoltre, su via Maldariti, abbiamo segnalato all’inizio di maggio la presenza di una fila di conifere che necessitano urgentemente di potatura e disinfestazione dalla processionaria. È altresì necessario un intervento sul piazzale antistante e nelle aree circostanti la Cittadella dello Sport di Ravagnese. In generale, si auspica una pianificazione organica degli interventi di manutenzione, accompagnata da una maggiore sensibilità da parte degli organi competenti”.

Perdite idriche

“Il Comitato ha più volte interloquito con la Sorical. La situazione della rete idrica appare drammatica. Gli interventi, pur effettuati con una certa regolarità, si scontrano con l’obsolescenza estrema dell’impianto. I tubi, in molti tratti, risultano pressoché inesistenti e le perdite si presentano con una frequenza di circa una ogni cinquanta metri. Sebbene gli operatori intervengano con solerzia, spesso le riparazioni risultano inefficaci o temporanee: una perdita viene chiusa, solo per riaprirsi poco più in là o dopo pochi giorni. È evidente che, in assenza di un’opera di rifacimento integrale della rete, tale criticità non potrà trovare soluzione definitiva”.

Manto stradale

“Segnaliamo la realizzazione di interventi di manutenzione minima, in attesa della messa in opera del tanto auspicato progetto “Strada Facendo”, che dovrebbe finalmente garantire una rete viaria decorosa. Destano preoccupazione le continue perdite idriche e i numerosi interventi effettuati per il passaggio di fibra ottica e linee elettriche, che hanno finito per compromettere anche tratti di strada asfaltati di recente, rendendoli instabili e pericolosi. È prioritario mettere in sicurezza le aree prossime agli edifici scolastici e agli attraversamenti pedonali.

In particolare, si reputa essenziale intervenire nei pressi delle scuole “Rodari” e “Nosside”, attraverso l’installazione di dissuasori di velocità o altri dispositivi previsti dal Codice della Strada, nonché l’istallazione di segnaletica verticale ed il rifacimento completo della segnaletica orizzontale, oggi quasi del tutto scomparsa. Tale necessità riguarda in modo diffuso l’intera via Ravagnese e l’area di Saracinello. In tema di sicurezza stradale, si richiede inoltre la sostituzione di tutti gli specchi parabolici mancanti o danneggiati. Nel corso dell’inverno si è ottenuta, grazie all’intervento del Comitato ed alla risposta dell’amministrazione comunale, l’installazione di circa dieci nuovi specchi stradali”.

Fontane pubbliche

“La fontana ubicata presso la rotatoria dell’ingresso nord dell’Aeroporto “Tito Minniti”, ornata dall’opera scultorea “La Fata Morgana” del Maestro Michele Di Raco e da un mosaico dell’artista Gisa D’Ortona, risulta attualmente fuori uso. Essa rientra nel piano di manutenzione comunale delle fontane pubbliche. Il Comitato ha inoltre sottolineato la necessità di riattivare la fontana collocata nei pressi del plesso scolastico “Nosside” in via Salita Ravagnese, alle cui spalle si trova un’area comunale che potrebbe essere oggetto di futura riqualificazione urbana”.

Palazzo del Cardinale Portanova

“Nel mese di giugno ha avuto inizio un’interlocuzione che ci auguriamo possa presto concretizzarsi in una collaborazione istituzionale con l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, in particolare con il Laboratorio CROSS del Dipartimento di Architettura e Design. L’obiettivo è attivare le procedure presso gli enti competenti – Soprintendenza e Comune – per avviare un progetto di restauro e valorizzazione del Palazzo del Cardinale Portanova, rara testimonianza architettonica scampata al terremoto del 1908, nonché edificio di interesse storico e monumentale sottoposto a tutela”.

Parco di Piazza Fontana

“Il parco urbano di Piazza Fontana, realizzato in tempi relativamente recenti, versa oggi in uno stato di completo abbandono. Il Comitato non ha finora concentrato la propria azione su tale area, ritenendo poco opportuno impiegare risorse e tempo su uno spazio che, in assenza della riqualificazione dell’impianto di depurazione, resterebbe comunque inospitale e scarsamente fruibile. Solo un’effettiva bonifica ambientale potrà restituire dignità e funzione a quest’area, oggi relegata a un ruolo marginale”.

Scuole

“Dulcis in fundo, tra i temi più sentiti e dolorosi per la comunità di Ravagnese figura la chiusura della storica Scuola “Pythagoras”, da anni punto di riferimento per l’intero territorio, anche grazie all’eccellenza del suo indirizzo musicale. L’Amministrazione comunale ha individuato l’area destinata alla costruzione del nuovo plesso scolastico, ma è tuttora alla ricerca dei fondi necessari per avviare i lavori. Per quanto concerne l’edificio preesistente, secondo quanto disposto dalla delibera n. 127 del 4 giugno 2025, esso sarà demolito e gli spazi riconvertiti in favore della Scuola Primaria “Nosside”. Il Comitato, su questo tema, offre la massima disponibilità al dialogo e alla collaborazione con le istituzioni, auspicando – insieme alle famiglie e ai bambini del quartiere – che l’istruzione torni al centro della vita comunitaria, con la restituzione di una scuola degna della storia e delle aspirazioni di Ravagnese”.

Conclusioni

Il Comitato di Quartiere opera esclusivamente nell’interesse collettivo, adottando un approccio basato sul confronto costruttivo e sul sostegno all’azione amministrativa, con l’intento di superare quei frequenti cortocircuiti che spesso compromettono la comunicazione tra cittadinanza e istituzioni. La città di Reggio Calabria rappresenta, per sua natura e storia, una realtà amministrativamente complessa; in questo contesto, i comitati di quartiere possono e devono assurgere al ruolo di interlocutori attivi e credibili, strumenti di partecipazione democratica e veicoli di coesione territoriale.

Il Comitato di Quartiere di Ravagnese, Sant’Elia e Saracinello, pur nella brevità del tempo intercorso dalla sua costituzione, ha operato con dedizione e instancabile impegno, animato dalla convinzione che la partecipazione civica possa effettivamente incidere sullo stato delle cose e contribuire a un reale cambiamento. Non ci muove lo spirito della sterile polemica, ma il desiderio di offrire soluzioni concrete, attraverso un dialogo costante e responsabile con l’amministrazione pubblica, affinché le risposte siano realmente aderenti alle esigenze e alle specificità del territorio. Esigenze che nessuno può interpretare meglio di chi, quotidianamente, vive, lavora e opera all’interno di esso: cittadini, esercenti, famiglie. Il Comitato, dunque, si fa voce e strumento di questa comunità.

L’attività svolta implica un impegno considerevole, che sottrae tempo alla vita personale e familiare dei membri attivi, e ci preme sottolineare come tale sforzo sia del tutto spontaneo, gratuito e finalizzato esclusivamente al bene comune. Il nostro Comitato, seppur giovane, ha potuto beneficiare di un’impostazione operativa strutturata, maturata grazie all’esperienza condivisa all’interno della RETE DEI COMITATI DI QUARTIERE, coordinata dal dott. Fabio Putortì.

I costanti momenti di confronto e scambio con gli altri comitati hanno consentito un rapido ed efficace inserimento nella complessa realtà reggina. Desideriamo pertanto esprimere sincera gratitudine al coordinatore e a tutta la Rete per il prezioso supporto e per la fruttuosa collaborazione. Tra le attività condotte in seno alla Rete, merita particolare menzione la partecipazione alla campagna di sensibilizzazione “N.o.S.S. – Non Siete Soli”, promossa dalla Polizia di Stato e finalizzata alla tutela dei soggetti fragili contro le truffe telefoniche e informatiche.

Grazie a questa sinergia, i Comitati di Quartiere sono stati protagonisti di numerosi incontri informativi con la cittadinanza. Esprimiamo pubblicamente il nostro ringraziamento alla Questura di Reggio Calabria, che ha voluto eleggerci a partner in un’iniziativa di altissimo valore sociale e civile. Questa esperienza ha dimostrato, concretamente, quanto sia importante “fare rete” e quanto il dialogo tra cittadini e Forze dell’Ordine possa tradursi in maggiore sicurezza, fiducia e senso di comunità.

Ringraziamo i cittadini, molti dei quali ancora non conoscono appieno la natura e la funzione dei Comitati di Quartiere, talvolta equivocandone il ruolo e confondendolo con quello degli organi amministrativi. Continueremo, insieme alla Rete, a lavorare per promuovere una corretta conoscenza della missione e delle finalità dei comitati, nella convinzione che la partecipazione attiva dei cittadini costituisca un fondamento imprescindibile della democrazia locale.

Un ringraziamento speciale va infine al Parroco Don Francesco Cuzzocrea, della Parrocchia Santa Maria del Buon Consiglio di Ravagnese, e a Don Armando Turoni, della Parrocchia di San Giovanni Bosco di Sant’Elia, che hanno sin dall’inizio creduto nella nostra iniziativa, offrendoci sostegno, incoraggiamento e presenza costante.

Presentiamo il presente documento con il solo intento di condividere con la cittadinanza una visione d’insieme sul lavoro sin qui svolto dal Comitato di Ravagnese, Sant’Elia e Saracinello, nella speranza che il futuro prossimo possa essere foriero di sviluppi positivi non solo per il nostro territorio, ma per l’intera città di Reggio Calabria”.