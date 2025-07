La Riforma della Legge 157/92: come cambia la caccia con il Ministro Lollobrigida

StrettoWeb

È in discussione al Senato il Disegno di Legge n. 1552, presentato da un gruppo di senatori per aggiornare la storica legge 157/92 sulla fauna selvatica e sull’attività venatoria. Una riforma attesa da tempo, che interviene in maniera puntuale su molti aspetti ormai superati, semplificando, chiarendo e valorizzando il ruolo del cacciatore come gestore del territorio. Vediamo, punto per punto, i principali contenuti del DDL e perché il Movimento Amici della Caccia di Reggio Calabria accoglie con favore molte delle modifiche proposte.

Dal concetto di protezione a quello di gestione

Il nuovo titolo della legge parla chiaro: non solo “protezione” ma anche “gestione” della fauna selvatica. Questo significa riconoscere che la fauna va anche regolata, non solo protetta, per evitare squilibri e danni alle colture o alla sicurezza. Si vuole passare da una visione puramente conservativa a una visione dinamica, dove la fauna viene anche gestita attivamente, incluso il contenimento di specie problematiche.

La caccia come patrimonio culturale e strumento ecologico

Viene inserito un importante riconoscimento: la caccia è parte del patrimonio culturale immateriale italiano, come affermato anche dall’UNESCO. Non è solo sport o passione, ma anche strumento per tutelare l’ambiente e contenere le specie invasive. Una mossa culturale per legittimare la caccia come pratica storica e sociale, non solo attività ricreativa o di gestione faunistica. Avrà riflessi anche nei contenziosi giuridici e nelle politiche regionali.

Meno burocrazia e più autonomia alle Regioni

Si conferma l’uso di richiami allevati senza limiti numerici, purché inanellati. Gli appostamenti fissi non avranno più un numero massimo per provincia. Una misura che evita la speculazione sulle autorizzazioni e risponde alla riduzione del numero di cacciatori. Le Regioni potranno mappare e comunicare le aree vietate alla caccia. Se non lo fanno, interviene lo Stato. Più autonomia per le Regioni anche sui calendari venatori, purché supportata da dati scientifici.

Nuove tecnologie e più operatori per il controllo faunistico

Via libera all’uso di ottiche e visori notturni per la caccia selettiva agli ungulati. Si apre anche agli agricoltori, guardie private e volontari formati per il contenimento delle specie problematiche. Un ampliamento della “task force” per il controllo, fondamentale per contrastare la peste suina africana e altri rischi. Il piano straordinario anti-PSA potrà avvalersi di cacciatori, guardie e concessionari privati.

Modifiche agli Ambiti Territoriali di Caccia e aziende venatorie

Gli ATC potranno avere dimensione provinciale e un direttivo di massimo 20 membri. Si incentivano sinergie tra agricoltura e caccia, con premi per chi favorisce la fauna. Le aziende faunistico-venatorie potranno avere scopo di lucro, investendo però in miglioramenti ambientali. Le concessioni dureranno 10 anni, con possibilità di proroga.

Vigilanza, sanzioni e conclusioni

Le Regioni potranno impiegare propri agenti. Le guardie volontarie saranno solo quelle appartenenti alle associazioni nazionali riconosciute. Arriva una sanzione da 150 a 900 euro per chi ostacola in modo violento i piani di contenimento. Il DDL chiarisce che tutte le modifiche avverranno senza nuovi oneri per la finanza pubblica. Il Movimento Amici della Caccia di Reggio Calabria accoglie con favore gran parte del disegno di legge 1552. È una riforma equilibrata, moderna, rispettosa della tradizione ma anche orientata alla sostenibilità e alla gestione concreta del territorio.

Invitiamo tutte le forze politiche, senza distinzioni ideologiche, a valutare il provvedimento per i suoi contenuti e non per stereotipi. Il territorio ha bisogno di una fauna gestita, non solo ammirata da lontano.